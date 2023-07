J. Mikloško: Starí rodičia plnia v živote dieťaťa dôležitú úlohu

Bratislava 23. júla (TASR) - Starí rodičia majú nesmierne dôležitú úlohu pre zdravý vývoj detí. Pri príležitosti nedeľného Svetového dňa starých rodičov to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.



Argumentuje výsledkami prieskumov. "Preukázalo sa napríklad, že deti, ktoré trávili čas so svojimi starými rodičmi, boli v dospelosti emocionálne stabilnejšie osoby," upozornil Mikloško.



Výnimočnú úlohu starých rodičov v živote detí dokumentuje aj zisteniami z výskumu "Názory detí 2022", v ktorom sa Mikloškov úrad zameral na názory detí 7. ročníkov. "Pri skúmaní dôležitých osôb v živote dieťaťa sme zistili, že starí rodičia sú dôležitými osobami až pre 96 percent detí. Veľmi vysoké percento detí, až 67 percent, by sa o veciach, ktoré ich trápia, zdôverili práve starému rodičovi," priblížil zistenia.



Komisár pre deti vyzdvihol aj obetavosť a lásku starých rodičov, ktorú preukazujú v prípade zlyhania rodičov detí vo výchove. "Vo väčšine prípadov sú to totiž práve starí rodičia, ktorí si berú deti do náhradnej osobnej starostlivosti," skonštatoval komisár pre deti, ktorý sa poďakoval všetkým starým rodičom za ich starostlivosť venovanú deťom.



Svetový deň starých rodičov a seniorov bol ustanovený v roku 2021, oslavuje sa štvrtú júlovú nedeľu.