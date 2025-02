J. Mikloško: Základom prevencie proti šikane je komunikácia a bezpečie

Bratislava 23. februára (TASR) - Základom prevencie proti šikane je otvorená komunikácia a bezpečný priestor, kľúčové sú aj vzťahy. Naším cieľom je, aby sa šikana riešila systematicky a citlivo. Pre TASR to uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.



Ako ďalej priblížil, v rámci prevencie už mnohé školy úspešne zaviedli napríklad ranné kruhy, v ktorých majú žiaci príležitosť hovoriť o svojich pocitoch a zážitkoch. Skvelým nástrojom podľa komisára sú aj schránky dôvery, do ktorých deti anonymne hlásia svoje obavy. "Nemenej dôležitá je aktívna práca školského podporného tímu - psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú riešiť konflikty na hlbšej úrovni," ozrejmil.



Za kľúčové tiež Mikloško považuje zdôrazňovať hodnoty ako úcta a sebaúcta, ktoré sú jadrom lepších vzťahov. "Ak sa deti naučia rešpektovať seba aj druhých, výrazne sa zníži riziko agresívneho správania," poukázal. Objasnil však, že šikana nevzniká v školskom prostredí, ona sa tam iba prejavuje. Korene je potrebné vždy hľadať v rodinnom prostredí a v domácich podmienkach dieťaťa. Deti, ktoré sú vystavené domácemu násiliu, si často prenášajú naučené vzorce správania do kolektívu. Práve fyzická šikana býva najčastejšie spojená s násilím, ktoré deti zažívajú doma. Preto je podľa Mikloška dôležité, aby školy a rodiny spolupracovali a vytvárali prostredie plné porozumenia a podpory.



Úrad komisára pre deti od začiatku roka zaznamenal rastúci záujem škôl o preventívno-osvetové aktivity. "Čoraz viac si školy uvedomujú, že šikana nie je len problém detí, ale aj celého školského prostredia. Preto sa do našich aktivít vo veľkej miere zapájajú aj pedagógovia, s ktorými realizujeme spoločné workshopy a školenia. Doteraz sme od januára oslovili viac ako 1000 detí a 150 pedagógov, ktorým sme poskytli nástroje na lepšiu identifikáciu a riešenie šikany," povedal Mikloško a priznal, že jedným z častých problémov pri riešení šikany bolo napríklad to, keď školy trestali všetkých zúčastnených bez hlbšieho skúmania príčin a dynamiky šikanovania.



"Výzvou do budúcnosti je preto nielen bojovať proti šikane, ale budovať školské prostredie, kde sa deti cítia prijaté a rešpektované," uzavrel Mikloško.