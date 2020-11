Naď: Budúcotýždňové testovanie bude na absolútne dobrovoľnej báze

Bratislava 16. novembra (TASR) – Na budúci víkend sa uskutoční ďalšie kolo plošného testovania antigénovými testami, a to v obciach, kde bolo minimálne jedno percento pozitívne testovaných. Na rozdiel od predošlých kôl však bude na absolútne dobrovoľnej báze. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu.uviedol Naď. Chcú podľa neho vidieť, ako k tomu pristúpia obyvatelia, ale aj samosprávy. Niektoré procesy sa už podľa neho realizujú.Odberové miesta budú otvorené od 8:00 do 20:00. Zoznam testovaných obcí bude dostupný na stránke somzodpovedny.sk. Naď tiež informoval, že ministerstvo obrany už do informačných systémov Úradu verejného zdravotníctva nahralo všetky informácie o výsledkoch predošlých kôl testovania. Sú podľa neho dohľadateľné. Pripomenul tiež, že príslušníci Ozbrojených síl SR pomáhajú aj pri trasovaní kontaktov.