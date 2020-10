J. Naď: Covidový pavilón Ústrednej vojenskej nemocnice je plne funkčný

Ružomberok 16. októbra (TASR) – Novootvorený covidový pavilón Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku je plne funkčný, aktuálne je v ňom už viac ako desať pacientov. Do konca týždňa ich bude minimálne 25. Na sociálnej sieti o tom informuje minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Pavilón uvádzali do prevádzky od začiatku októbra. Podľa hovorkyne ÚVN Petry Diškovej v ňom zatiaľ nie je centrálny rozvod kyslíka, zabezpečujú ho z veľkokapacitných kyslíkových fliaš. "Prístroje určené na ventiláciu pacientov v novom pavilóne boli zakúpené s takými vlastnosťami, aby sa s nimi dalo pracovať aj pri napájaní na kyslíkové fľaše. Sú teda plne funkčné," uviedla.



Podľa Diškovej išlo o rýchle riešenie, ktoré zvolili, aby čím skôr zabezpečili ďalšie kapacity pre pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19. "Takéto riešenie ale neznižuje mieru starostlivosti o pacienta," ubezpečila hovorkyňa s tým, že postupne budú v pavilóne zabezpečené aj centrálne rozvody kyslíka.



"Sme mimoriadne vďační, že sme vďaka pavilónu zvýšili kapacitu ÚVN pre COVID pacientov. Bez jeho existencie by sme už boli na hrane," napísal v piatok minister obrany na sociálnej sieti.



Pavilón vznikol prestavbou budovy bývalej polikliniky v Ružomberku. Jeho kapacita je 42 lôžok, z toho 13 je s možnosťou napojenia pacientov na umelú pľúcnu ventiláciu. Do covidového pavilónu sa dočasne sťahuje klinika infektológie vojenskej nemocnice, ktorej priestory čaká kompletná rekonštrukcia. Následne sa klinika vráti do svojich pôvodných priestorov a pavilón bude slúžiť ako záložný. Celkové náklady na rekonštrukciu pavilónu predstavovali sumu 1,3 milióna eur.