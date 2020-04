J. Naď: Desiatky ľudí z rómskych osád idú do štátnej karantény

Minister obrany SR Jaroslav Naď (vľavo) s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom (druhý zľava) a predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jurajom Krúpom si prezreli obväzisko pri obci Žehra na Spiši 13. apríla 2020. Foto: TASR – František Iván

Krompachy/Žehra 13. apríla (TASR) – Niekoľko desiatok osôb z uzavretých rómskych osád na Spiši bude v pondelok na vlastnú žiadosť presunutých do štátnej karantény. Po pondelkovom zasadaní krízového štábu v Krompachoch o tom novinárov informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).povedal minister. Presunutí budú do karanténneho zariadenia v Humennom.doplnil Naď.Spolu okolo 6000 ľudí je od minulého týždňa v karanténe v piatich rómskych lokalitách, kde sa vyskytli pozitívne prípady na nový koronavírus. Tri z toho sú v Krompachoch a po jednej v obciach Žehra a Bystrany v okrese Spišská Nová Ves.skonštatoval Naď. Nepretržite je pre osady zabezpečená pitná voda.povedal minister. Poukázal pritom na dôležitosť úlohy ozbrojených síl, ktorú zohrávajú v domácom krízovom manažmente, a plnenie úloh, ktoré by inak museli zabezpečovať iné zložky.Ozbrojené sily (OS) SR v pondelok začali s historicky prvou civilno-vojenskou operáciou pod názvom UMBRELLA 1. Má zabezpečiť občiansky život a bezpečnosť v uzatvorených rómskych komunitách. Špeciálne tímy ozbrojených síl zároveň pokračujú v odoberaní vzoriek na testovanie na ochorenie COVID-19.Ako uviedol náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko, OS boli počas veľkonočných sviatkov v plnom nasadení. Súbežne sa uskutočňujú rôzne operácie v rámci asistenčných služieb pre políciu, odberu vzoriek, ako aj zabezpečenia verejného poriadku a občianskeho života v rámci karanténnych opatrení v uzavretých osadách.povedal. V rámci testovania na ochorenie COVID-19 vojaci do pondelka odobrali 1990 vzoriek v 86 komunitách, v pondelok by ich malo pribudnúť ďalších okolo 350.Prácu vojakov ocenil predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO). Pripomenul, že OS SR sú štandardne súčasťou civilného krízového manažmentu a aj v tejto situácii majú svoju nezastupiteľnú úlohu.