Naď: Diskusia o preplácaní prvých nákladov obciam je vo finálnej fáze

Bratislava 18. novembra (TASR) – Diskusia medzi ministerstvami vnútra a financií o preplácaní nákladov obciam za prvé kolá plošného testovania je vo finálnej fáze. Spolu by malo ísť o sumu okolo osem miliónov eur. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval po stredajšom rokovaní vlády. Potvrdil tiež zámer vlády nakúpiť ďalšie antigénové testy.



Naď deklaroval, že budú robiť všetko pre to, aby samosprávy dostali peniaze čo najskôr. Uvedomuje si, že menšie obce môžu mať pri ďalších kolách testovania finančný problém. Zároveň však podotkol, že prístup samospráv je rozdielny.



Poukázal pritom na odlišnú výšku výdavkov na jedného pretestovaného v jednotlivých obciach. O spôsobe preplácania sa ešte má rokovať aj so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.



Aktuálne sa pripravuje testovanie v 458 obciach a mestách, ktoré sa uskutoční nadchádzajúci víkend. „V najbližších hodinách budeme prechádzať jednotlivé mestá a obce," priblížil minister. Pripustil tiež úpravy na odberných miestach vzhľadom na počasie. Organizácia testovania by mala byť rovnaká ako v predošlých kolách.



Minister potvrdil tiež zámer vlády nakúpiť ďalšie antigénové testy. Rokovanie o návrhu na zabezpečenie testov na aktuálnom zasadnutí vláda prerušila.