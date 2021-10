J. Naď: Do výroby F-16 by mohla byť zapojená aj štátna spoločnosť LOTN

Na snímke uprostred minister obrany SR Jaroslav Naď počas návštevy v závode firmy Lockheed Martin, v ktorej sa vyrábajú stíhacie lietadlá F-16 pre SR v americkom meste Greenville 27. októbra 2021. Foto: TASR - MO SR

Greenville 28. októbra (TASR) - Štátna akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) a firma Lockheed Martin by mohli spolupracovať na spoločných projektoch v súvislosti s výrobou stíhacích lietadiel F-16 pre Ozbrojené sily SR. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval po stredajšom rokovaní s predstaviteľmi Lockheedu v americkom Greenville, kde sa stíhačky vyrábajú. Napriek komplikáciám spojených s pandémiou by sa dodanie prvých F-16 na Slovensko zatiaľ nemalo oneskoriť.skonštatoval. LOTN by mohla byť aktívna pri servise stíhačiek po istú úroveň a v oblasti podpory pozemných spôsobilostí. Ďalší projekt so zapojením ďalšieho partnera naznačil Naď pri komplexnej výrobe komponentov.Minister oznámil tiež prvý sponzorský dar spoločnosti Lockheed vo výške 150.000 dolárov pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v Ružomberku. Za tieto financie plánuje nemocnica zakúpiť nový mobilný diagnostický ultrazvukový systém a ultraľahký ventilátor na ventiláciu pacientov. Príspevok využije aj na nápravu škôd v súvislosti s nedávnym požiarom. Ďalšia podpora by mohla smerovať Vojenskému historickému ústavu, ako aj Múzeu SNP. Minister avizoval tiež spoluprácu so slovenskými univerzitami v podobe podpory výskumu v oblasti letectva.potvrdil Naď v súvislosti oneskorenými dodávkami pre pandémiu. Komponent prvej stíhačky zároveň počas návštevy podpísal.Ako zdôraznil minister v súvislosti s akvizíciou stíhacích lietadiel F-16, obmena letectva nie je iba kúpou techniky, ktorú budeme používať desiatky rokov, ale tiež príležitosťou na prehĺbenie strategického partnerstva. O tejto téme chce hovoriť aj počas štvrtkového (28. 10.) rokovania s ministrom obrany USA Lloydom Austinom v Pentagóne.Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby v hodnote 1,6 miliardy dolárov uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Prvých sedem lietadiel by malo prísť do roka 2023.(osobitná spravodajkyňa TASR Katarína Bačová)