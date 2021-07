J. Naď: Do zahraničných operácií budú chodiť iba zaočkovaní vojaci

Bratislava/Nikózia 31. júla (TASR) – Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Rezort obrany doplnil vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete. Pre médiá to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



„Každý vojak, ktorý odchádza do operácií a misií, musí už dnes povinne podstúpiť očkovaciu schému. Dostáva rôzne vakcíny na rôzne druhy ochorení. My sme zaradili aj vakcínu proti COVID-19 medzi vakcíny, ktoré musia byť realizované pred odchodom na každú operáciu," vysvetlil minister. O povinnom očkovaní vojakov pôsobiacich doma rezort podľa Naďa neuvažuje.



Avizované nasadenie očkovaných vojakov v nasledujúcej rotácii ocenilo podľa Naďa aj velenie cyperskej misie OSN UNFICYP. Poukázal na to, že nezaočkovaní vojaci zvyšujú riziko nákazy u iných. „Zároveň dostávame listy od ministrov obrany krajín, kde naši vojaci pôsobia. Žiadajú, aby vojaci, ktorí išli napríklad do Lotyšska, boli zaočkovaní,“ poznamenal minister. Väčšina vojakov podľa šéfa rezortu nemá s očkovaním problém. Na Cypre už napríklad zaočkovali vyše 80 percent príslušníkov slovenského kontingentu.