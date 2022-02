J. Naď: Dúfam, že Putinovi ani len nenapadne použiť jadrové zbrane

Bratislava 27. februára (TASR) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) dúfa, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ani len nenapadne použiť jadrové zbrane. "Ani len nad tým reálne neuvažujme, lebo to by znamenalo svetový konflikt," vyhlásil po nedeľnom rokovaní vlády v reakcii na nariadenie o uvedení ruských jadrových síl do vysokej pohotovosti.



"Takýto krok nie je prekvapením, pretože sa Rusko opakovane vyhrážalo svojim jadrovým potenciálom. Iba šialenec však môže uvažovať nad jadrovými zbraňami," vyhlásil Naď. Deklaruje, že Slovensko i jeho spojenci rátajú so všetkými alternatívami a situáciu monitoruje NATO i Európska únia.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v nedeľu armáde, aby uviedla tzv. odstrašujúce, teda jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti. Západné krajiny obvinil z "nepriateľských" krokov voči svojej krajine.