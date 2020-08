J. Naď: Intenzívne sledujeme situáciu v Bielorusku, je veľmi citlivá

Bratislava 19. augusta (TASR) – Vláda SR veľmi intenzívne a z rôznych hľadísk sleduje dianie po prezidentských voľbách v Bielorusku. Po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu to vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Situáciu v Bielorusku označil za veľmi citlivú a vyjadril nádej, že dôjde k jej upokojeniu.



Vláda SR podľa šéfa rezortu obrany očakáva, aby netrpel ľud v Bielorusku a boli dodržiavané základné demokratické štandardy. "Odmietame, aby akákoľvek tretia strana vstupovala na územie Bieloruska. Nepáčia sa nám úvahy, ktoré sa šíria priestorom, že by mal niekto, nedajbože, vojensky zasahovať v Bielorusku," skonštatoval Naď. Vývoj situácie má podľa ministra dve alternatívy. "Buď alternatíva Československa v roku 1968, alebo Československa v roku 1989. Všetci veríme, že to bude skôr smerovať k tej druhej alternatíve," poznamenal.



Myslí si, že by bolo krátkozraké, ak by sa akákoľvek iná krajina rozhodla vojensky zasiahnuť na území Bieloruska. "Som presvedčený, že aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý považuje Bielorusko za blízkeho spojenca, a táto krajina je z geopolitického hľadiska dôležitá pre Rusko, si uvedomí, že silové riešenie nemôže priniesť pozitívny výsledok ani pre Rusko ako také," skonštatoval Naď. Ako tvrdí, silový zásah by otočil aj verejnú mienku v Bielorusku proti Ruskej federácii.



Minister obrany zároveň deklaruje, že neprichádza k žiadnemu zgrupovaniu vojsk členských krajín NATO a k žiadnej operácii NATO za hranicami Bieloruska. "Je to nezmysel a takéto tvrdenia sú len snahou o odpútavanie pozornosti a hľadanie si vonkajšieho nepriateľa," uviedol.



Vláda SR prijala v stredu stanovisko k aktuálnej situácii v Bielorusku. Slovensko bude na pôde Európskej únie podporovať rozhodnutia o cielených a reštriktívnych opatreniach voči osobám zodpovedným za násilie na občanoch Bieloruska protestujúcich proti nedodržiavaniu občianskych a ľudských práv. Rovnako sa zasadí za mobilizáciu všetkých nástrojov podpory občianskej bieloruskej spoločnosti a bude podporovať úsilie medzinárodného spoločenstva zastaviť eskaláciu napätia v Bielorusku.