J. Naď: Je dôležité pripomínať ľuďom význam boja proti terorizmu

Na archívnej snímke z 11. septembra 2001 v New Yorku južná veža (vľavo) Svetového obchodného centra v New Yorku (WTC) padá po náraze lietadla počas terostického útoku. Foto: TASR/AP

New York 24. októbra (TASR) – Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) si v nedeľu položením venca k Národnému pamätníku 11. septembra v New Yorku uctil obete teroristického útoku spred 20 rokov. Aj touto cestou považuje za dôležité pripomínať ľuďom význam boja proti terorizmu. Varoval pred podceňovaním niektorých krokov či hrozbou dezinformácií, ktoré bezpečnosť ohrozujú.“ skonštatoval. Úlohou svetového spoločenstva je podľa neho to, aby sa teroristické organizácie nevrátili do krajín, odkiaľ sa ich podarilo „“.Tento rok uplynulo 20 rokov od útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA. Pri týchto teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne 6000 ľudí.