Lietadlo z Číny priviezlo viac ako 20 ton zdravotníckeho, tvrdí Naď

Na snímke nákladné lietadlo Antonov An–124 Ruslan so zdravotníckym materiálom po prílete na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave 13. apríla 2020. Nákladné lietadlo z Číny priviezlo na Slovensko viac ako 20 ton zdravotníckeho materiálu. Ide o ochranné obleky, rúška, rukavice a respirátory. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na tlačovej konferencii po pristátí lietadla. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 13. apríla (TASR) - Nákladné lietadlo z Číny priviezlo na Slovensko viac ako 20 ton zdravotníckeho materiálu. Ide o ochranné obleky, rúška, rukavice a respirátory. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na tlačovej konferencii po pristátí lietadla.povedal Naď. Zdravotnícky materiál je následne podľa Naďa odvážaný do centrálnych skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR. Na základe žiadosti potom materiál odvezú koncovým používateľom, ako sú nemocnice či vyššie územné celky.poznamenal Naď.Šéf rezortu priblížil, že každé dva týždne sa strieda Slovensko s Českom na dodávke materiálu z Číny.podotkol Naď. Dodal, že okrem toho si niektoré ministerstvá robia aj vlastné obstarávania, ak potrebujú špecifický materiál.Ozbrojené sily taktiež podľa ministra dostali väčšie množstvo materiálu na to, aby mohli realizovať opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu priamo v teréne.