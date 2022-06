J. Naď: Mnohonárodná bojová skupina NATO je na Slovensku kompletná

Bratislava 27. júna (TASR) - Mnohonárodná bojová skupina NATO je na Slovensku kompletná. Aliančný prvok odstrašenia a obrany vznikol pred troma mesiacmi. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti.



Nemeckú mechanizovanú skupinu so svojimi IFV Boxer v pondelok privítal v Centre výcviku Lešť jej nový veliteľ, plukovník Ladislav Bujárek z Armády Českej republiky. "Ďakujem spojencom z Nemecka, ale aj ostatným, ktorí prispievajú do našej bezpečnosti, že nám pomáhajú byť silným článkom v NATO reťazi, ktorá je každým dňom silnejšia," poznamenal Naď.



Celkovo na Slovensku podľa ministra pôsobí okolo 1600 spojeneckých vojakov. Tí sú spolu so slovenskými profesionálnymi vojakmi pripravení plniť úlohy obrany Slovenska.