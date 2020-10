Začala sa operácia Spoločná hradba, s covidom bude pomáhať 262 vojakov

Oravským hygienikom prišla od pondelka na pomoc armáda



RÚVZ v Banskej Bystrici od pondelka pomáha šesť profesionálnych vojakov

Bratislava 12. októbra (TASR) - V nemocniciach, odberových tímoch a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) momentálne pomáha približne 262 vojakov. Ide o 14 regionálnych úradov po celom Slovensku. Informoval o tom po rokovaní vlády minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Predpokladá, že do konca týždňa bude zdravotníkom vypomáhať 500 vojakov.," podotkol Naď. Dodal, že vojaci budú v regiónoch dovtedy, dokedy to bude potrebné a ich mandát sa bude predlžovať podľa potreby.Vojaci, ktorí vypomáhajú, vytvoria v prvý deň nastúpenia dvojičku s hygienikmi či zdravotníkmi. "" priblížil Naď.OS SR budú pomáhať pri odstraňovaní následkov núdzového stavu. Vláda minulý týždeň súhlasila s vyčlenením do 1500 vojakov. Vojaci budú vyčlenení na základe požiadaviek ministra zdravotníctva na nevyhnutný čas, posilnia regionálne úrady verejného zdravotníctva i vybrané zdravotnícke zariadenia. Opatrenie je termínované do konca roka.Nepriaznivá epidemiologická situácia na Orave si od pondelka vyžiadala nasadenie vojakov. Vyše 50 príslušníkov ozbrojených síl pomáha na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne. Podľa šéfky úradu Márie Varmusovej budú vojaci po zaučení schopní odpovedať na informačné telefonáty od obyvateľov. V prípade potreby budú tiež robiť základné kontroly ľudí v karanténe alebo pozitívne testovaných na nový koronavírus.priblížil pre médiá náčelník štábu 11. mechanizovaného práporu Martin Marián Golis.Riaditeľka úradu doplnila, že takouto pomocou ich vojaci v momentálnej situácii veľmi odbremenia, keďže pre množstvo práce museli odsúvať iné činnosti a náplne RÚVZ.zhodnotila Varmusová. Vojaci podľa nej budú pracovať aj v teréne, robiť kontroly dodržiavania opatrení - od reštauračných zariadení až po fitnescentrá. Po zacvičení a naštudovaní si opatrení hlavného hygienika a vlády SR budú obyvateľom podávať konkrétne informácie o testovaní, príznakoch či karanténe.Od pondelka je v rámci operácie Spoločná hradba nasadených 262 vojakov v 14 mobilných odberových miestach, 12 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a 16 nemocniciach na celom území SR. Do konca týždňa predpokladá rezort obrany v boji s pandémiou nového koronavírusu nasadenie viac ako 500 vojakov.Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici pomáha od pondelka šesť profesionálnych vojakov z brigády riadenia vzdušných operácií. V plnom nasadení začnú pracovať od utorka (13. 10.) a spolupracovať budú najmä s odborom epidemiológie podľa jednotlivých potrieb odborníkov, ale i s ďalšími odbormi, ktoré treba posilniť pri práci s infolinkou. TASR o tom v pondelok informovala Mária Tolnayová, hovorkyňa banskobystrického RÚVZ.konštatovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.zdôraznila Kľocová Adamčáková.dodal jeden z vojakov.