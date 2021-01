J. Naď: Na pondelkovej vláde bol R. Sulík za celoplošné testovanie

Bratislava 13. januára (TASR) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) bol na pondelkovej (11. 1.) vláde za celoplošné testovanie v súvislosti s novým koronavírusom. Povedal to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády.



"On explicitne povedal, že je za návrh predsedu vlády," poznamenal Naď. Pokračuje, že následne sa z médií dozvedel, že Sulík je proti plošnému testovaniu. "Stalo sa to x-krát, na vláde bolo povedané niečo, čo bolo potom mediálne prezentované inak zo strany Sulíka," hovorí minister obrany s tým, že jeho "to už prestáva baviť".







Premiér Igor Matovič (OĽANO) na margo Sulíka povedal, že "narába s pravdou svojským spôsobom". Avizoval, že sa o tom budú ministri rozprávať na vláde. "Raz a navždy to treba nejako rozseknúť. Takto sa fungovať nedá," skonštatoval.



Naď zároveň informoval, že plošné testovanie by najbližšie víkendy malo prebiehať v gescii samospráv.