J. Naď: Neschválenie rozpočtu by malo nedozerné dosahy aj na obranu

Bratislava 3. decembra (TASR) – Neschválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 by znamenalo zrušenie plánovaného zvyšovania platov vojakov v novom roku. Rovnako by mohlo ohroziť zazmluvnené modernizačné projekty. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Fungovanie v rozpočtovom provizóriu si nevie predstaviť.



"Verím, že rozpočet bude schválený. Ak nie, tak by to malo až nedozerné dosahy aj na obranu Slovenskej republiky," skonštatoval Naď. Poukázal na zazmluvnené modernizačné projekty, na ktoré sú v rozpočte plánované financie. Od schválenia rozpočtu sa odvíja aj plánované sedempercentné zvyšovanie platov vojakov i štátnych zamestnancov. Upozornil tiež na zvyšovanie nákladov spôsobené infláciou.



Ako pripomenul minister, rozpočet na obranu je po prvý raz v histórii SR naplánovaný na viac ako dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), čo považuje za veľkú pomoc.



Na obranu štátu má ísť v roku 2023 podľa návrhu štátneho rozpočtu 2,45 miliardy eur, čo predstavuje 2,01 percenta HDP. Okrem rozpočtu Ministerstva obrany SR suma zahŕňa aj výdavky na medzirezortné programy a ostatné obranné výdavky.



Národná rada SR by mala o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rozhodnúť 13. decembra. Rozpočet kritizuje opozícia, SaS avizovala, že ho nepodporí. Smer-SD podmieňuje podporu rozpočtu garanciou predčasných volieb. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) vyzval poslancov, aby nazerali na návrh rozpočtu bez politikárčenia.