Naď nevylúčil, že by Galko mohol šéfovať leteckým opravovniam

Bratislava 11. mája (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po pondelkovom zasadnutí vlády potvrdil, že bývalý šéf rezortu Ľubomír Galko opäť pôsobí na ministerstve. Nevylúčil, že by Galko mohol viesť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) alebo iný podnik ministerstva. Naď rozhodne o Galkovej budúcnosti v rezorte po bezpečnostných previerkach.



"Vôbec nevylučujem ani to, že ho využijem aj pri riadení podnikov ako takých, či to budú letecké opravovne alebo nejaký iný podnik, to sa ešte rozhodnem," vyhlásil Naď. Podotkol, že nech sa s Galkom spájajú akékoľvek kauzy, nikto nemôže spochybňovať to, že bojoval proti korupcii a netransparentnosti. "A práve takéhoto človeka v rezorte potrebujem," skonštatoval minister.



Letecké opravovne Trenčín sa dostali podľa Naďa za bývalých manažmentov do "absolútne katastrofálnych čísel". Deklaroval preto v podniku zmeny, ktoré povedú k transparentnosti. Napríklad šéf LOTN sa má vyberať na základe výberového konania. Ako doplnila hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková, Galko nastúpil na rezort obrany 27. apríla. Do vypísania výberového konania ho prijali do dočasnej štátnej služby. Obsadil radové miesto na pozícii hlavného štátneho radcu v podriadenosti generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR. "Na uvedené miesto nepochybne spĺňa kvalifikačné predpoklady, ako aj predpoklady na prijatie do štátnej služby, inak by prácu na tejto pozícii v zmysle platnej legislatívy vykonávať nemohol," dodala hovorkyňa.



Galko pôsobil ako minister obrany za stranu SaS počas vlády Ivety Radičovej. Z funkcie ho odvolali pre kauzu odpočúvania novinárov spojenú s vtedajším Vojenským obranným spravodajstvom (VOS). Po konflikte v SaS Galko spolu s viacerými tvárami od "sulíkovcov" odišiel. V tohtoročných parlamentných voľbách neúspešne kandidoval za Demokratickú stranu, ktorá vo voľbách získala 0,14 percenta hlasov.