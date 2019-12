J. Naď: Obvinenie bola len slabá a nepremyslená pomsta J. Balciara

Bratislava 2. decembra (TASR) – Obvinenie bolo od začiatku postavené na vode a bolo len nepremyslenou pomstou šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara. Jaroslav Naď z hnutia OĽaNO to povedal v pondelok pri prevzatí uznesenia o zrušení obvinenia vo veci ohrozenia utajovanej skutočnosti.



"Na základe dôkazov v spise som bol prekvapený, že vôbec došlo k obvineniu," uviedol Naď, ktorý za obvinením vidí Balciarovu odvetu za to, že ho Naď spolu s poslancami hnutia OĽaNO vyzval, aby odstúpil preto, že nedokázal vysvetliť svoje majetkové pomery.



Naďov právny zástupca Daniel Lipšic ocenil postup vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ako aj postup dozorujúceho prokurátora. "Vyšetrovatelia NAKA aj v tomto prípade konali profesionálne, ale boli uvedení do omylu vedením Vojenského spravodajstva, ktoré im podsunulo informácie, nezodpovedajúce dôkazom ani prílohám samotného trestného oznámenia," povedal Lipšic.



Lipšic ďalej upozornil, že vo veci nikdy neboli naplnené zákonné znaky trestného činu ohrozenia utajovanej skutočnosti. "Kľúčový svedok nezmenil svoju výpoveď a pri doplňujúcich otázkach bolo bez akýchkoľvek pochybností jasné, že Jaroslav Naď nikdy nemal vedomosť o tom, že odpoveď na otázku, ktorú sa pýtal, môže mať utajovaný charakter," zdôraznil advokát.



O zrušení obvinenia informovala polícia v piatok (29. 11.) na sociálnej sieti. V novembri polícia Naďa obvinila z ohrozovania utajovanej skutočnosti. Trestného činu sa mal dopustiť pýtaním sa niekoho z "bezpečnostného prostredia" otázku súvisiacu s kauzou bývalého dôstojníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Odpoveď nedostal. Svoje obvinenie považoval za absurdné a nepodložené.