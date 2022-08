J. Naď odmieta, že by boli slovenské stíhačky MiG-29 na Ukrajine

Bratislava 14. augusta (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) odmieta, že by boli slovenské stíhačky MiG-29 na Ukrajine. Reagoval tak na správy, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.



"Naše stíhacie lietadlá MiG-29 nie sú na Ukrajine. Ide o nepravdivú informáciu. Sú stále na Sliači. Do konca augusta budú chrániť náš vzdušný priestor, 27. augusta ich uvidíte na SIAF-e, kde sa aj oficiálne rozlúčia," uviedol na sociálnej sieti. Dodal, že s partnermi naďalej rokujú, čo so stíhačkami ďalej. "Žiadne rozhodnutie nateraz nebolo urobené. Keď sa to zmení, budeme vás informovať," doplnil Naď.



Ochranu vzdušného priestoru SR by po uzemnení stíhačiek MiG-29 do dodania nových F-16 mali zabezpečovať Poľsko a Česko.