J. Naď odsúdil politikárčenie pre obrannú dohodu s USA

Bratislava 8. februára (TASR) - Vo svete sa technické dohody podobné obrannej dohode s USA prijímajú v parlamente väčšinovo a neorganizujú sa žiadne protesty. V parlamente to vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Naznačil, že dohoda o obrannej spolupráci s USA znamená obranu a bezpečnosť pre celú krajinu, nielen pre koalíciu. Zároveň kritizoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku za jeho vyjadrenie, s ktorým plánoval vystúpiť v pléne Národnej rady (NR) SR.



Šéf parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) kritizoval opozičných politikov za ich ataky či vyhrážky fyzickou likvidáciou, čím podľa neho vytvárajú negatívnu atmosféru. "Títo ľudia, pokiaľ dostanú priestor, budú plodiť len zlo a násilie. Pozrite sa, čo všetko sú schopní urobiť, do akých extrémov sú schopní zájsť pre obyčajnú technickú zmluvu, ktorá nezoberie našej krajine suverenitu, ale posilní našu bezpečnosť a obranyschopnosť," vyhlásil na tlačovej konferencii v parlamente.



Poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga upozornil, že opoziční poslanci ukázali, že nemajú záujem o demokratickú diskusiu. Verí, že v krátkej dobe príjmu úpravu, ktorá umožní zavedenie parlamentnej stráže.



Naď zároveň kritizoval generálneho prokurátora. "Maroš Žilinka odštartoval svoju prezidentskú kampaň, je nám to všetkým jasné. Už nie je nezávislým prokurátorom, rozhodol sa ísť do politiky," vyhlásil. Dodal, že v jeho prejave je veľa neprávd či zavádzania a je proti základným záujmom SR.



Žilinkovi neumožnili poslanci vystúpiť na pôde NR SR. Jeho prejav preto čítal v pléne podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD). Vo svojom prejave tvrdí, že SR má skúsenosti s pobytom cudzích vojsk na našom území. Argumentuje okupáciou Československa v roku 1968, keď mali vojská Varšavskej zmluvy dočasný pobyt na našom území na základe zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík. Túto zmluvu označil za "nepochybne výhodnejšiu" pre SR, než je dohoda o obrannej spolupráci s USA.



Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš uviedol, že každý poslanec hnutia bude hlasovať podľa svojho svedomia. "Asi traja kolegovia majú stále nezodpovedané otázky, tak je to správne a v poriadku," povedal Šipoš.