J. Naď odvolal riaditeľku akciovej spoločnosti Horezza M. Slížovú

Bratislava 30. apríla (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď odvolal predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku akciovej spoločnosti rezortu obrany Horezza Miloslavu Slížovú. Dôvodom je nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom, konkrétne netransparentný predaj pozemkov vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Naď trvá na efektívnom a transparentnom spravovaní majetku štátu, ktorý spravuje rezort obrany. "Predajom pozemkov v Tatranskej Lomnici za nevýhodnú cenu a spôsobom, ako to spravilo doterajšie vedenie spoločnosti Horezza, prišiel štát v priemere podľa odhadov až o státisíce eur. Nehovoriac o netransparentnosti tohto predaja," poznamenal Naď. Akciová spoločnosť Horezza spravuje rekreačné zariadenia ministerstva obrany.



Šéf rezortu obrany sa pre tento krok rozhodol tiež z dôvodu sťažností na Slížovú počas plnenia úloh v rámci zabezpečovania karanténnych miest pre repatriantov. „Táto situácia v žiadnom prípade nezapadá do našej predstavy o pomoci občanom v krízovej situácii, akú v súčasnosti Slovensko zažíva. Nemôžem a ani nechcem tolerovať zlé manažérske rozhodnutia,“ povedal Naď.