VIDEO: J. Naď: OĽANO a SaS rokujú, treba sa sústrediť na rozpočet

Bratislava 20. decembra (TASR) - Medzi OĽANO a SaS prebiehajú intenzívne rokovania, v hre je aj nová koalícia 76 poslancov. Novinárom to v parlamente potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Za prioritu označil schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok.



"Pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Rokujeme veľmi intenzívne do neskorej noci," povedal Naď s tým, že rokovania medzi OĽANO a SaS prebiehali aj v pondelok (19. 12.). "Každý musí byť pripravený na ústupky, ak sa chce dohodnúť. Dohodnúť sa chceme," odpovedal na otázku, či OĽANO urobí SaS ústupky v rámci rozpočtu.



Nechcel konkretizovať, či by líder OĽANO Igor Matovič už nebol súčasťou vlády. "Je to balík vecí, keď sa dohodneme na všetkých, tak sa dohodneme, keď sa na niektorých nedohodneme, tak to padne. Mám záujem, aby sme sa dohodli," dodal.







Poslanec Branislav Gröhling (SaS) si chce počkať na doriešenie záležitostí a až potom sa vyjadriť k rokovaniam o možnej dohode. "Možné je všetko, z našej strany je iniciatíva veľmi výrazná, aby sa veci posúvali ďalej k tomu, aby sa Slovensko upokojilo," odpovedal na otázku, či by SaS schválila rozpočet, ak Matovič nebude ministrom financií.







Politickí lídri rokujú po tom, ako minulý týždeň parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Tú prezidentka Zuzana Čaputová odvolala a zároveň ju dočasne poverila vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu. Možné scenáre vidia politici v rekonštrukcii vlády, ale aj v predčasných voľbách.