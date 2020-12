J. Naď: Potvrdzujem, že civilné lety na Sliači zostanú aj po oprave

Bratislava 7. decembra (TASR) - Civilné lety na Sliači zostanú aj po komplexnej oprave letiska, opakovane potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Reagoval tak na otvorený list poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ľubomíra Motyčku.



Poslanec v liste požiadal ministra o urýchlené vyjadrenie sa k civilnej doprave na Sliači a verejnú záruku jej pokračovania po rekonštrukcii vojenskej časti. Zdôraznil pritom význam letiska pre región.



"Opakovane potvrdzujem, že civilné lety na Sliači ostanú aj po komplexnej oprave letiska," zdôraznil Naď. Dodal, že o veci komunikujú aj s vedením BBSK.



Podľa ministra sa Motyčka v problematike nevyzná a "politikárči". "Ministerstvo obrany SR neeviduje žiadnu otázku uvedeného pána, ktorú by nezodpovedalo, zato eviduje množstvo nepravdivých a verejnosť zavádzajúcich blogov, ktoré šíri," skonštatoval.



Motyčka tiež kritizoval, že ho pri otázke o zamestnancoch civilného letiska ministerstvo obrany odkázalo na šéfa rezortu dopravy. Podľa Naďa bol však postup správny, keďže daní pracovníci pôsobia v akciovej spoločnosti rezortu dopravy a výstavby.



Leteckú základňu Sliač zrekonštruujú a zmodernizujú v súvislosti s nákupom stíhacích lietadiel F-16. Preprava na letisku Sliač má byť preto ukončená k 31. decembru tohto roka, s obnovením sa počíta v roku 2023.



Rezort obrany: SR po prvý raz nasadí v zahraničí delostreleckú jednotku aj s technikou

Slovenská republika po prvý raz nasadí v zahraničí delostreleckú jednotku aj s technikou. Pôjde o príslušníkov Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce so samohybnými kanónovými húfnicami Zuzana, delostreleckými pozorovacími prostriedkami, vozidlami Aligátor, a ďalšou zabezpečovacou a pomocnou technikou. V rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP) v Lotyšsku budú zabezpečovať palebnú podporu jednotiek bojovej skupiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



„Už v najbližších dňoch nahradí v Pobaltí našu mechanizovanú rotu delostrelecká jednotka a čo je dôležité, po prvý raz to bude aj s delostreleckou technikou. Pre našich vojakov tak ide o jedinečnú príležitosť potvrdiť kvality Ozbrojených síl (OS) SR a prispieť ku kooperácii, kolektívnej obrane a solidarite spojencov,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Zdôraznil, že operácia v Pobaltí nemá útočný, ale predovšetkým výcvikový a obranný charakter.



Od decembra bude vo výcvikovom priestore Adaži v Lotyšsku pôsobiť celkovo 130 príslušníkov OS SR v rámci účelového zoskupenia s názvom „Generál Korda“. Okrem Slovenska je súčasťou predsunutej prítomnosti v Lotyšsku aj ďalších osem členských krajín Severoatlantickej aliancie - Kanada, Česko, Slovinsko, Španielsko, Poľsko, Taliansko, Čierna Hora a Albánsko.



Operácia NATO v Pobaltí je reakciou na zmeny v bezpečnostnom prostredí, nové bezpečnostné hrozby a udalosti na Ukrajine. Jej cieľom je predovšetkým posilnenie vojenskej prítomnosti koaličných jednotiek na území Litvy, Lotyšska, Estónska a Poľska. OS SR sú súčasťou tejto operácie od roku 2018. Mandát na pôsobenie v operácii bol schválený až do jej ukončenia.