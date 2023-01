J. Naď: Počas histórie SR bola obrana veľakrát na okraji záujmu

Bratislava 1. januára (TASR) – Počas 30-ročnej histórie Slovenska bola obrana veľakrát na okraji záujmu. Nedostatočné financovanie aj korupčné kauzy sa prejavili zastaraním techniky a infraštruktúry. V rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Za najdôležitejší moment v histórii slovenských ozbrojených síl považuje vstup do NATO.



"Slovenská obrana neprešla zásadne pozitívnym obdobím za tých 30 rokov," komentoval Naď. Svetlejšie obdobie zažila podľa neho pred vstupom do Severoatlantickej aliancie, teda v období od prvej vlády Mikuláša Dzurindu v roku 1998 do roku 2004, keď sa SR stala členom NATO. "Potom už záujem o obranu poklesol, nedostatočne sa financovala, zažívala veľké korupčné kauzy, najmä za vlády Roberta Fica, to všetko sa prejavilo zastaraním techniky, infraštruktúry," myslí si.



Aktuálne udalosti podľa Naďa ukazujú, že rozhodnutie vstúpiť do Aliancie bolo zásadné, hovorí o garancii bezpečnosti. "Pozrime sa na Ukrajinu, ako to vyzerá, keď krajina nie je v NATO," poznamenal. Skúsenosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj vojnou na Ukrajine podľa neho zvýraznili dôležitú úlohu Ozbrojených síl SR.



Naď tiež vyzdvihol modernizáciu techniky a infraštruktúry zrealizovanej počas jeho pôsobenia v rezorte. "Keď budem odovzdávať rezort ďalej, tak ho chcem odovzdávať bez káuz, v oveľa lepšom stave, ako som ho ja prevzal. Zatiaľ sa to darí," uviedol. Verí, že jeho nástupca bude mať o obranu záujem, pôjde o rovného človeka. Praje mu aj lepšie obdobie, ako zažil vo funkcii on sám.