J. Naď: Potrebujeme aj vlastnú modernú protivzdušnú obranu

Bratislava 30. decembra (TASR) – Slovensko potrebuje aj vlastnú modernú protivzdušnú obranu, rozhodnutia o jej zabezpečení bude musieť urobiť ďalšia vláda. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v rozhovore pre TASR.



"Intenzívne komunikujeme s našimi partnermi o možnostiach akvizície nového systému protivzdušnej obrany, ale to sú mimoriadne drahé veci," skonštatoval Naď. Ako načrtol, napríklad batéria systému Patriot stojí asi jednu miliardu eur. "My máme tri a potrebovali by sme aj viac, aby sme mali celé územie pokryté," poznamenal.



Podľa súčasného šéfa rezortu sa hľadá aj celoeurópske riešenie, ktoré by zabezpečilo ochranu pre veľkú časť Európy a zároveň prinieslo úsporu pre jednotlivé krajiny. Ako vysvetlil, Slovensko sa k zámeru vybudovania spoločného európskeho systému protivzdušnej obrany prihlásilo podpísaním memoranda s Nemeckom a ďalšími krajinami.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine aj skúsenosťou Poľska s dopadom rakety Naď ubezpečil, že NATO prijíma všetky opatrenia na posilnenie protivzdušnej obrany krajín v susedstve Ukrajiny. Dve batérie systému Patriot z Nemecka majú podľa Naďa na Slovensku zostať najmenej dva roky. Zatiaľ neodchádza ani Patriot z USA.



"Pokiaľ nepríde nejaká šialená proruská vláda, nebojím sa toho, že by systémy Patriot odchádzali. Rokujeme aj o ďalších možnostiach, aby prišli ďalšie systémy protivzdušnej obrany," naznačil. Pripustil aj zmeny v národnostnom zložení jednotky NATO na Slovensku.



O sovietske systémy protivzdušnej obrany Igla alebo Kup je podľa Naďa záujem, v súčasnosti však za ne Slovensko nemá náhradu. "Keď príde konkrétna ponuka, sme ochotní sa o tom baviť," dodal. O budúcnosti uzemnených stíhačiek MiG-29 sa ďalej rokuje.