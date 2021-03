J. Naď: Pozíciu riaditeľa SIS obsadíme až po stabilizácii v koalícii

Bratislava 24. marca (TASR) - Pozícia riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) sa obsadí až po tom, ako sa stabilizuje situácia v koalícii. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Dohodla sa na tom podľa neho koalícia. Doplnil, že OĽANO chce ďalej rokovať, má záujem na pokračovaní štvorkoalície. Verí, že kríza sa do konca týždňa vyrieši. Minister považuje za teatrálne, ak by každý deň niektorý člen vlády podával demisiu.



"Dohodli sme sa na tom, že to miesto obsadíme až potom, keď stabilizujeme koalíciu," povedal Naď s tým, že meno nového riaditeľa SIS by mal odobriť aj predseda vlády. "Uvidíme, kto to bude, a ten sa s tým musí stotožniť," doplnil.



Na otázku, či by mala funkcia riaditeľa SIS patriť hnutiu OĽANO, povedal, že to nepatrí medzi ich požiadavky. "Zatiaľ súhlasíme s dohodou, že toto miesto obsadzuje Sme rodina," uviedol Naď. Eviduje informáciu od šéfa Sme rodina a parlamentu Borisa Kollára, ktorý by chcel, aby to bol človek "zvnútra", profesionál. Pripadá mu to ako rozumné uvažovanie. "Zatiaľ som spokojný so situáciou, ktorá je dnes v SIS, pretože to riadia profesionáli, ktorí sú námestníci, a som presvedčený, že to riadia dobre," skonštatoval minister obrany.



Naď zopakoval, že v nedeľu (21. 3.) hnutie dosť jasne povedalo, že premiér Igor Matovič (OĽANO) je ochotný odstúpiť. "Nevidíme dôvod sa o tom ešte rozprávať, keď sme jasne povedali, že odstúpi premiér po tom, ako sa dohodnú na tom koaliční lídri," dodal Naď.



"Rokujeme ďalej, povedali sme, že do konca týždňa to chceme vyriešiť, tak to snáď vyriešime," skonštatoval minister. Je presvedčený, že táto vláda sa udrží, a uvidí sa, či v štvorkoalícii alebo v trojkoalícii. Verí, že prezidentka Zuzana Čaputová bude upokojovať situáciu. Naď považuje za teatrálne, že každý deň niekto dáva demisiu a následne povie, že je pripravený sa do vlády vrátiť. "Nič neuzatvárame, sme pripravení rokovať," uzavrel.