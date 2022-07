J. Naď pripustil navyšovanie obranného rozpočtu ešte tento rok

Bratislava 7. júla (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pripustil mimoriadne navyšovanie tohtoročného obranného rozpočtu. Výdavky na obranu by tak mohli dosiahnuť dve percentá HDP. Na budúci rok sa už podľa neho plánujú obranné výdavky vo výške vyše dvoch percent.



"Neviem to prisľúbiť, ale môžem povedať, že predbežne uvažujeme o tom, že bude navýšený rozpočet už na dve percentá v priebehu tohto roku," povedal vo štvrtok Naď.







Poukázal na to, že všetky krajiny na východnej hranici NATO dosahujú dvojpercentnú úroveň. Zároveň hovorí o plnení "domácej úlohy" voči spojencom, ktorí Slovensku poskytujú miliardové vojenské technológie.



Tohtoročné navýšenie podľa neho bude závisieť od vývoja štátneho rozpočtu, ale aj situácie v domácej politike. "Či budeme schopní urobiť nejaké zmeny v návrhu štátneho rozpočtu ešte na tento rok," vysvetlil.



S navýšením nad dve percentá v roku 2023 sa podľa neho ráta v prvotnom návrhu štátneho rozpočtu.



Členské štáty Aliancie sa zaviazali vyčleňovať dve percentá HDP na obranné výdavky do roku 2024. Viaceré štáty však v reakcii na vojnu na Ukrajine ohlásili mimoriadne navyšovanie výdavkov na obranu.