J. Naď: Referendum v Sliači nič neznamená, o základni USA sa neuvažuje

Bratislava 30. októbra (TASR) - Výsledok referenda v Sliači neznamená nič pre Slovensko, vládu, rezort obrany ani mesto Sliač. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti. Deklaroval, že americká základňa na miestnom letisku nebola, nie je a nebude.



"Opakujem, žiadne úvahy či rozhovory sa o americkej základni na Sliači nevedú, a to na žiadnej úrovni," zdôraznil.



Pripomenul, že miestne referendum nie je právne záväzné pre vládu. Žiadny význam podľa neho nemá ani pre rezort obrany. "Aj naďalej sa budeme pravidelne stretávať so zástupcami mesta, podporovať ho, vysvetľovať súvislosti a pravdivo odpovedať na všetky otázky," uviedol. Verí, že kompetentní na mestskom úrade budú k Sliačanom féroví a nebudú ich zavádzať tak ako pred voľbami, keď hrali na obe strany, ale budú poctivo vysvetľovať, že sa ľudia nemajú čoho báť.



Rezort a Sliačania boli podľa Naďa zneužití na čiusi predvolebnú kampaň. Podotkol, že táto "kampaň strachu" bola platená z verejných peňazí. Poukázal tiež na nízku účasť na referende napriek jeho spojeniu s komunálnymi voľbami.



Na základni v Sliači podľa neho nie sú v súčasnosti žiadni Američania. Dodal, že prítomní spojeneckí vojaci, Nemci a Holanďania, budú aj naďalej mesto podporovať, a to aj finančnými zbierkami a aj ďalšími projektmi tak ako doteraz.



Väčšina hlasujúcich v sobotňajšom (29. 10.) referende v meste Sliač bola proti zriadeniu americkej vojenskej základne na jeho území. Z 1513 voličov, ktorí sa na referende zúčastnili, takto hlasovalo 1127 občanov, čo je takmer 75 percent všetkých zúčastnených voličov. Možnosť hlasovať malo 4082 oprávnených voličov O výsledku referenda budú v pondelok (31. 10.) rokovať poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mesto referendum vyhlásilo na základe petície, ktorú podpísalo 1343 obyvateľov Sliača.