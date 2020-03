J. Naď sa cez videohovor spojil s vojakmi na misiách v zahraničí

Bratislava 26. marca (TASR) – Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) sa cez videohovor spojil so slovenskými profesionálnymi vojakmi, ktorí sú na misiách v zahraničí. Naď sa rozprával s vojakmi v Afganistane, Lotyšsku, Cypre a Bosne a Hercegovine. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva obrany (MO) SR.



„Som hrdý na našich vojakov, ktorí majú výbornú reputáciu vo svete a svojím pôsobením posilňujú renomé Slovenskej republiky. Urobím maximum pre to, aby mali zabezpečené dôstojné podmienky pre výkon služby nielen na misiách v zahraničí, ale aj doma po návrate na Slovensko,“ uviedol Naď.



Minister sa počas telefonátu s vojakmi poďakoval za ich nasadenie a odhodlanie pomáhať v krízových regiónoch a zaujímal sa ich momentálny zdravotný stav a morálku. Počas videorozhovoru ich informoval o prioritách nového vedenia rezortu obrany, ako aj o aktuálnej situácii v súvislosti so šírením nového koronavírusu.



„V misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu sa aktuálne nachádza 495 príslušníkov Ozbrojených síl SR, pričom na zahraničných pracoviskách v štruktúrach NATO a EÚ pôsobí 148 profesionálnych vojakov,“ informuje stanovisko rezortu obrany.