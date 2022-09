J. Naď si v Ostrave prevzal Českú a slovenskú transatlantickú cenu

Bratislava/Ostrava 17. septembra (TASR) – Ministrovi obrany SR Jaroslavovi Naďovi (OĽANO) v piatok počas Dní NATO v Ostrave oficiálne udelili Českú a slovenskú transatlantickú cenu. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Minister pri tejto príležitosti vyzdvihol, že odborná bezpečnostná a zahraničnopolitická komunita pozitívne vníma prácu slovenského rezortu obrany pri budovaní obranno-bezpečnostných vzťahov medzi Slovenskom a Českom i v záujme pevného ukotvenia členstva SR v NATO a EÚ.



"Som naozaj poctený a mimoriadne si to vážim. V neposlednom rade som vďačný za ocenenie nášho úsilia pri podpore Ukrajiny. Spolu s kolegami v rezorte budeme robiť naďalej všetko pre to, aby bolo Slovensko v bezpečí a aby sme našim priateľom pomohli z celých síl. A to presne tak, ako nám oni pomohli v našom národnom povstaní proti nacizmu," uviedol Naď.



Doplnil, že toto ocenenie dostali za desaťročie jeho udeľovania viaceré osobnosti svetovej politiky, ako napríklad Madeleine Albrightová, Anders Fogh Rasmussen, Carl Bildt, Karel Schwarzenberg či Eduard Kukan.



Česká a slovenská transatlantická cena je iniciatíva s cieľom odmeňovať osobnosti, ktoré významne prispeli k slobode a demokracii v strednej Európe, posilneniu transatlantických vzťahov a začleneniu stredoeurópskych krajín do euroatlantických štruktúr. Ocenenie udeľujú dvakrát ročne, a to na bratislavskej konferencii Globsec a na Dňoch NATO v Ostrave.