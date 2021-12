J. Naď: Slovensko je odhodlané podporiť kroky OSN na udržanie mieru

Bratislava 7. decembra (TASR) - Slovenská republika je odhodlaná podporiť aktivity Organizácie Spojených národov na udržanie mieru a predchádzanie konfliktom, ktoré ohrozujú civilné obyvateľstvo a regionálnu bezpečnosť a stabilitu. Na utorňajšom rokovaní ministrov obrany krajín OSN, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie, to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie komunikačného odboru kancelárie ministra obrany SR.



"Jednoznačne podporujeme návrh generálneho tajomníka OSN – Iniciatívu na udržiavanie mieru (A4P a A4P+), ktorá vyzýva na obnovu kolektívneho záväzku OSN na udržiavanie mieru. Vyžaduje si to príspevky medzinárodného spoločenstva a Slovensko je pripravené ten svoj poskytnúť," uviedol počas videokonferencie šéf slovenského rezortu obrany.



Slovensko na podporu iniciatívy generálneho tajomníka OSN plánuje v druhej polovici roka 2022 usporiadať "UN Infantry Battalion Course" na výcvik štábnych dôstojníkov a pozorovateľov OSN. Okrem toho minister obrany zdôraznil potrebu zvyšovania ochrany a bezpečnosti nasadeného personálu OSN. Slovensko preto prispeje celkovo sumou 120.000 eur na tri projekty OSN zamerané na posilnenie kybernetickej odolnosti, zvyšovanie výkonnosti a zodpovednosti vojenského personálu OSN a posilnenie digitálnej transformácie misií svetovej organizácie.



Minister avizoval aj pokračujúcu podporu SR pre agentúru OSN UNMAS, ktorá dlhodobo pôsobí pri odstraňovaní pozostatkov konfliktu v Iraku, a pre zverenecký fond OSN UNSCAR, ktorý sa zameriava na pomoc štátom západného Balkánu v oblasti ľahkých a ručných zbraní.



Témou rokovaní ministrov boli tiež výzvy, ktorým v súčasnosti čelia mierové misie OSN. "Keď hovoríme o udržiavaní mieru, musíme sa zamerať na ľahko zraniteľných ľudí žijúcich v prostredí regionálnych konfliktov. Slovensko aktívne prispieva do mierových misií OSN už viac ako 28 rokov. Veľmi dobre si uvedomujeme vysokú cenu mieru, a to aj vzhľadom na fakt, že šesť našich statočných vojakov položilo svoje životy na jeho ochranu," povedal minister Naď s tým, že Slovensko víta snahy o zlepšenie bezpečnosti a ochrany mierových síl maximalizáciou potenciálu súčasných a nových technológií.