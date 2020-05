J. Naď: SNS ignorovala existenciu organizácie NFIU SVK

Bratislava 19. mája (TASR) - Strana SNS, ktorá pôsobila na ministerstve obrany v predošlom volebnom období, ignorovala existenciu organizácie NATO Force Integration Unit Slovakia (NFIU SVK). Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) to uviedol po návšteve Styčného tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku. Naď chce NFIU SVK na Slovensku podporovať.



Trojuholník zložený z ministerstva obrany, ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a NFIU SVK by mal spolupracovať veľmi intenzívne a malo by to byť vidno aj na verejnosti, priblížil Naď. Spolupráca by sa podľa neho mala ukazovať na verejných podujatiach, odborných seminároch, konferenciách a aj prostredníctvom mimovládnych organizácií. "Toto všetko bolo veľmi výrazným spôsobom limitované práve pre politický postoj môjho predchodcu a politickej strany, ktorá ho nominovala," podotkol šéf silového rezortu. Dodal, že spolupráca tak fungovala len medzi ministerstvom zahraničných vecí a NFIU.



"Ukazuje sa úplne jasne, že dnes tu pôsobí niekoľko zahraničných vojakov odborníkov na obranné plánovanie, logistiku a pomáhajú našim ozbrojeným silám a generálnemu štábu. Nikto nemá pocit, že by tu bola cudzinecká základňa, ktorá nám chce ublížiť," povedal Naď. Dopĺňa, že členstvo v NATO je pilierom bezpečnosti krajiny.



Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) hovorí, že severoatlantická jednotka je na území Slovenska prirodzene, keďže SR je členom NATO. Taktiež pripomenul, že jednotka je na SR preto, lebo sa v roku 2014 zhoršila bezpečnostná situácia vo svete. "Na Slovensku treba hovoriť s občanmi o tom, že toto je súčasť našej obrany, ktorá je prirodzeným spôsobom garantovaná cez Alianciu," poznamenal Korčok.