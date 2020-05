J. Naď: Urobíme všetko preto, aby Sliač slúžil aj pre civilné lety

Bratislava 11. mája (TASR) – Až na konci nevyhnutnej komplexnej rekonštrukcie letiska Sliač bude isté, či tento aeroport bude slúžiť aj na účely civilných letov. Po pondelkovom rokovaní vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). „Môžem však uistiť, že urobím všetky preto, aby tam lietali aj civilné linky,“ zdôraznil.



Potvrdil, že letisko blízko Zvolena musí prejsť nevyhnutnou revitalizáciou v súvislosti s akvizíciou amerických stíhačiek F-16. „Do roku 2023 musí byť rekonštrukcia hotová napriek tomu, že predchádzajúca vláda nepripravila žiadny plán, urobím všetko preto, aby sa to stihlo,“ povedal Naď. Otázkou rekonštrukcie sa zaoberá vytvorený pracovný tím, rezort komunikuje aj so samosprávami. „Budem sa o tom zhovárať v najbližších dňoch aj s premiérom, aj s ministrom dopravy,“ oznámil minister.



Naď priznal, že peniaze na tento projekt nie sú vyčlenené. „Predchádzajúca vláda schválila akýsi bianco šek na 55 miliónov eur, no bola to suma vycucaná z prsta bez nejakého realizačného projektu,“ zdôraznil. Rezort pod jeho vedením má hľadať projekt revitalizácie „finančne zvládnuteľný“, a zároveň umožňujúci transparentné verejné obstarávanie.



Návrh na rekonštrukciu leteckej základne Sliač schválila vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) na začiatku októbra 2019. Predpokladané náklady odhadol rezort obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS) na 55,38 milióna eur. Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedá technickým požiadavkám na prevádzkovanie nových stíhačiek F-16.