J. Naď vo Varšave vyzdvihol význam Bukureštskej deviatky

Varšava 26. apríla (TASR) - Bukureštská deviatka (B9) je formát, ktorého význam je dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Uviedol to v stredu dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď po schôdzke šéfov rezortov obrany krajín B9 vo Varšave. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kakaščíková.



Ministri krajín B9 rokovali o bezpečnostnej situácii v regióne v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, ako aj o úlohe Severoatlantickej aliancie a Európskej únie v podpore pre Ukrajinu. Diskusia sa týkala tiež posilnenia predsunutej obrany NATO na ochranu východného krídla Aliancie.



"Naše krajiny tvoria východnú hranicu NATO a EÚ, spoločne s ostatnými ministrami sme dnes potvrdili jednotu a neochvejnosť našich postojov voči porušovaniu medzinárodného práva a územnej celistvosti suverénnych krajín, ktoré v moderných dejinách nemá obdobu," povedal Naď.



Dodal, že s partnermi hovorili aj o možných mechanizmoch posilnenia východného krídla NATO, ktoré sa týkajú adaptácie veliteľských štruktúr i konkrétnych spôsobilostí vrátane protivzdušnej obrany.



Podľa jeho slov bude Ukrajina "na konci svojho spravodlivého boja úspešná". "Dovtedy však musíme demonštrovať náš odstrašujúci potenciál a odolnosť voči ruskému imperializmu, ktorý je v tomto storočí jednoducho neprijateľný," uviedol.



Témou stretnutia vo Varšave bol tiež blížiaci sa summit NATO v litovskom Vilniuse. Ministri sa venovali aj podpore NATO a EÚ pri konsolidácii obranných kapacít partnerov z bezprostredného okolia, najmä Moldavska, Gruzínska a Bosny a Hercegoviny.



"Slovensko je jasným podporovateľom územnej celistvosti spomínanej trojice krajín. Vychádzajúc zo strategických dokumentov NATO, predovšetkým po ruskej invázii na Ukrajinu musíme ďalej posilňovať našu politickú a praktickú spoluprácu, keďže každá z týchto krajín má osobitný význam pre európsku bezpečnosť," uviedol Naď.



Bukureštská deviatka (B9) je neformálne zoskupenie krajín východného krídla NATO, do ktorého okrem Slovenska patria Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.





Maďarský minister obrany vo Varšave: NATO treba rozširovať obozretne



Maďarsko v otázke rozširovania Severoatlantickej aliancie podporuje politiku otvorených dverí, no napriek tomu nabáda svojich partnerov k obozretnosti. Vyhlásil to v stredu vo Varšave na rokovaní šéfov rezortov obrany Bukureštskej deviatky (B9) maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa maďarského ministra všetky takéto rozhodnutia možno prijať len vtedy, ak krajiny uchádzajúce sa o členstvo bez zvyšku plnia určené podmienky, pričom v tejto otázke je potrebné dosiahnuť konsenzus členských krajín NATO.



Szalay-Bobrovniczky upozornil na skutočnosť, že Európska únia zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti bezpečnosti a obrany. "Maďarsko má záujem na Únii založenej na silných národných štátoch," zdôraznil minister.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)