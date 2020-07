Vo vojenskom obvode spustili projekt na ochranu lesa proti lykožrútom

Bratislava 16. júla (TASR) - Vo vojenskom obvode Záhorie spustili pilotný projekt ochrany lesa proti lykožrútom. Ide o plne ekologický projekt, ktorý proti nim nebojuje chemicky. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ak sa potvrdí jeho účelnosť, môže to byť podľa Naďa prielom v boji proti lykožrútom na Slovensku.



"Zasahujú jednak do reťazca množenia lykožrúta a jednak biologickým prostriedkom, ktorý pomôže stromom zvýšiť imunitu voči lykožrútovi, a v okamihu, keď sa droví, môže znížiť jeho populáciu," priblížil minister.



Štátny podnik rezortu obrany Vojenské lesy a majetky SR chce zrekonštruovať aj 100-ročné rybníky na tokoch Malina a Balážov potok v tomto obvode. Sústava rybníkov má slúžiť ako protipovodňové opatrenie mesta Malacky. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu kvalita životného prostredia na realizáciu opráv v súčasnosti posudzuje Ministerstvo životného prostredia SR, informoval Naď. Dodal, že v okolí Kežmarku realizovali podobné protipovodňové opatrenia.



Generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR Ján Jurica priblížil projekt na toku Malina, bude stáť okolo 2,8 miliónov eur a týka sa komplexnej rekonštrukcie hrádze, vypustenia a odbahnenia. Vytvoria sa tam aj lagúny pre obojživelníky a ostrovy pre hniezdenie vzácnych vodných vtákov.



Naď poukázal aj na evidenciu ťažby dreva vo vojenskom obvode, ktorú robia pred netransparentnou ťažbou. "Vojenské lesy a majetky môžu slúžiť ako pozitívny príklad toho, ako sa to má robiť. Monitorujeme to od momentu ťažby dreva až po predaj dreva konečnému užívateľovi," hovorí.