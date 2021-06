J. Naď: Vojaci Ozbrojených síl sú pripravení pomôcť na hraniciach

Bratislava 23. júna (TASR) - Vojaci Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky sú pripravení v prípade potreby pomáhať na hraniciach policajnému zboru. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Poukázal na to, že sú v úzkom kontakte s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO).



Naď poznamenal, že počítajú s tým, že ak dôjde k dôslednej kontrole na všetkých hraničných priechodoch, tak je zrejmé, že policajný zbor to nebude schopný sám riešiť. "A tak, ako tomu bolo aj počas predchádzajúcich vĺn, budeme pripravení pomáhať policajnému zboru s vojakmi Ozbrojených síl SR," povedal Naď.



Poznamenal, že v spolupráci s ministrom vnútra urobia všetko preto, aby ľudia prechádzali cez hranice zaočkovaní alebo otestovaní. "Ide nám o to, aby sme chránili našu krajinu, nikto už nechce žiaden lockdown a úmrtia," doplnil. Zároveň poznamenal, že podporuje ľudí v tom, aby sa dali zaočkovať.