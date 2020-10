Minister obrany vyzval na pomoc zdravotníkov, ktorí môžu robiť stery

Bratislava 29. októbra (TASR) - Pri celoplošnom testovaní sú naďalej potrební zdravotníci, ktorí môžu robiť samotné stery, ako aj ich vyhodnocovanie. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii vyzval všetkých zdravotníkov, ktorí na to majú kvalifikáciu, aby sa prihlásili na stránke somzodpovedny.sk povedal s tým, že by bolo dobré niektoré tímy aj prestriedať.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) nevylúčil prípadnú mobilizáciu zdravotníkov v súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19. Tvrdí, že robia všetko pre to, aby tomu zabránili. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že k politickému rozhodnutiu ešte nedošlo, čakajú aj na čísla od súkromných nemocníc, koľko personálu budú vedieť poskytnúť." skonštatoval.Vyzval preto zdravotníkov, ktorí môžu robiť samotné stery, ako aj ich vyhodnocovanie, aby sa prihlásili na stránke somzodpovedny.sk. Od stredy (28. 10.) popoludnia do štvrtka rána sa registrovalo podľa jeho slov 1100 ľudí, najmä zdravotníkov. Zdôraznil však, že naďalej potrebujú kvalifikovanejší personál na odoberanie vzoriek. „Aj na jeden, aj druhý deň by sa nám hodilo 2000 až 3000 takých zdravotníkov, ktorí môžu robiť stery,“ povedal s tým, že by bolo dobré niektoré tímy aj prestriedať.Dodal, že ešte nie je definitívne rozhodnuté ani o tom, či bude druhé kolo testovania. Nateraz je podľa neho zabezpečená logistická a materiálna pripravenosť celoplošného testovania tento víkend a postupne prevážajú do regiónov potrebný materiál, testy a certifikáty. Poďakoval sa samosprávam za ich prácu a verí, že spoločne to zvládnu.K ich odbremeneniu by mohlo podľa Naďa prispieť vytvorenie odberných miest vo veľkých firmách a nemocniciach. Dodal, že zatiaľ eviduje dohodu s 15 veľkými firmami o tom, že budú testovať nielen svojich zamestnancov. Zvlášť sa budú testovať aj strategické podniky nevyhnutné na chod štátu. Priblížil, že zabezpečujú testy aj pre štátne a súkromné nemocnice, ktoré otestujú svojich zamestnancov a pacientov.Opätovne deklaroval bezpečnosť odberných miest. Nie je podľa neho dôvod obávať sa nákazy. Zatiaľ neeviduje, že by sa niekto nakazil pri pilotnom testovaní na Orave a v Bardejove. Odmieta tiež, že by sa na plošné testovanie zbytočne míňal materiál a sila zdravotníkov. Tvrdí, že akcia môže pomôcť predísť aj zhoršeniu situácie v nemocniciach.V reakcii na to, že predseda Smeru-SD Robert Fico chce v súvislosti s plošným testovaním iniciovať mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde Igora Matoviča (OĽANO), Naď uviedol, že je sklamaný z postupu opozície. "," podotkol. Podľa vlastných slov veril, že všetci lídri politických strán sa pred akciou spoločne postavia a vyzvú ľudí, aby sa prišli dať pretestovať. "," dodal s tým, že na nikoho neútočil, ale prosil opozíciu, aby sa pridali.Ministerstvo obrany (MO) SR už priblížilo, že zdravotnícku časť odberného tímu bude tvoriť vždy jedna osoba z kategórie „A“, ktorá realizuje výter. Môže to byť lekár, sestra, praktická sestra a zdravotnícky záchranár. Výtery v tíme s takouto osobou môžu robiť aj pôrodná asistentka, zdravotnícky laborant, študent medicíny (5. a 6. ročník), študent ošetrovateľstva (2. a 3. ročník – sestra) a študent urgentnej zdravotnej starostlivosti (2. a 3. ročník - zdravotnícky záchranár).Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov sa uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu (31. 10. a 1. 11.).