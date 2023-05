J. Naď zverejní v pondelok právnu analýzu k darovaným stíhačkám MiG-29

Bratislava 14. mája (TASR) - Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď zverejní budúci pondelok na sociálnej sieti právnu analýzu k stíhačkám MiG-29 darovaným Ukrajine. Avizoval to v rámci diskusnej relácie TA3 V politike, kde reagoval na nezaradeného poslanca Národnej rady SR Erika Tomáša (Hlas-SD). Podľa neho minister už dávnejšie sľuboval predloženie právnej analýzy a ešte tak nespravil.



Právnu analýzu k migom videlo podľa Naďa už viacero ľudí. Poukázal, že bola súčasťou dokumentu, ktorý išiel na rokovanie vlády a tiež bola odkonzultovaná s ministerstvom spravodlivosti. "Na základe všetkých informácií, ktoré tam boli, bol pripravený materiál na rokovanie vlády, ktorý sme mimochodom celý odovzdali, vrátane analýzy, na generálnu prokuratúru," spresnil Naď.



Tomáš v tejto súvislosti poznamenal, že odvolaná vláda nemá právo rozhodovať o zásadnej otázke zahraničnej politiky. "Poslanie stíhačiek do krajiny, ktorá nie je členským štátom NATO a je vo vojne, je otázkou zásadnej zahraničnej politiky," zdôraznil. Naď a vláda poslali podľa neho na Ukrajinu stíhačky MiG-29 v rozpore s ústavou. "Bola to vaša svojvôľa," poznamenal.



Naď jeho tvrdenia odmietol. "Žiadne konanie v rozpore s ústavou som nerealizoval ani ja, ani vláda," uviedol. V prípade darovania migov Ukrajine nevidel ešte stanovisko od niekoho relevantného. Podľa neho je Ústavný súd SR jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá môže rozhodnúť, či bolo niečo v rozpore s ústavou alebo nie.