J. Paška a A. Hrnko predložili návrh uznesenia k situácii v Iraku

Bratislava 21. januára (TASR) - Poslanci SNS Jaroslav Paška a Anton Hrnko predložili do Národnej rady (NR) SR uznesenie k situácii v Iraku. Parlament by ním mal vyjadriť znepokojenie nad porušením medzinárodného práva nerešpektovaním zvrchovanosti Iraku. Zároveň by v tejto súvislosti mala vláda SR bezodkladne ukončiť rokovanie s USA o uzavretí Dohody o obrannej spolupráci medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou.



"NR SR vyjadruje znepokojnenie nad porušením medzinárodného práva nerešpektovaním zvrchovanosti suverénneho štátu Irak konaním a prítomnosťou príslušníkov cudzích ozbrojených síl na jeho území," píše sa v návrhu uznesenia, ktoré je zverejnené na stránke NR SR.



Vláda by mala zároveň definitívne odmietnuť dohodu o obrannej spolupráci s USA. Ministrovi zahraničných vecí by mala umožniť oznámiť odmietnutie návrhu dohody a ukončenie rokovaní Spojeným štátom americkým.



SNS pri tom poukázala na skúsenosti Slovenska s okupáciou vojsk Varšavskej zmluvy. Pripomenula tiež nepísanú politickú dohodu, že po odchode vojsk v roku 1989 zo Slovenska už "nedopustia zopakovať situáciu, ktorá by viedla k opätovnému dlhodobému rozmiestneniu akejkoľvek cudzej armády na našom území".



Poslanci SNS Paška a Hrnko tvrdia, že pre Slovensko nie je vhodné dohodu akceptovať, pretože obmedzuje suverenitu Slovenska. Argumentujú tým, že dohoda rieši osobitné postavenie ozbrojených síl USA na území Slovenska s "exkluzívnymi" podmienkami a jej parametre podľa nich prekračujú štandardy pôsobenia iných partnerských spojeneckých vojsk.