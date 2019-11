J. Paška: B. Bugár naštrbil vzťahy v koalícii odkazmi cez médiá

Bratislava 10. novembra (TASR) – Predseda Mosta-Híd Béla Bugár naštrbil vzťahy v koalícii, keď svoje názory a požiadavky k Martinovi Glváčovi (Smer-SD) tlmočil cez médiá. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR a prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška s tým, že k rozhodnutiu Glváča odstúpiť z funkcie podpredsedu parlamentu došlo aj pod tlakom koaličného Mosta-Híd.



Paška povedal, že mali informácie o tom, že Glváč je pripravený na upokojenie situácie odstúpiť z funkcie. "Vyjadril sa, že termín a spôsob si zvolí sám. Tlaky zo strany opozície odmietal. Nakoniec k tomu rozhodnutiu došlo aj pod tlakom Mosta-Híd," priblížil. Glváč by podľa Pašku odišiel tak či onak a nemuselo to dospieť k tomu, že budú predstavitelia Mosta-Híd posielať odkazy cez médiá.



Poslanec parlamentu za Smer-SD Erik Tomáš povedal, že rozhodnutie Glváča odstúpiť z funkcie bolo výlučne jeho osobné. "On to rozhodnutie avizoval pred Dušičkami na sociálnej sieti, že má zbalené kufre a je pripravený odstúpiť," priblížil. V Smere-SD podľa Tomáša očakávajú, že keď Glváč vyvodil politickú zodpovednosť a prejavil politickú kultúru, tak sa bude pozerať aj na iných politických aktérov "rovnakými okuliarmi". Poukázal pritom na opozičných lídrov Richarda Sulíka (SaS) a Igora Matoviča (OĽaNO), ktorí mali podľa Tomáša osobné stretnutia s Marianom K., obžalovaným v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. "Nech odstúpia aj tí, ktorí mali toxickú komunikáciu s Marianom K.," vyhlásil.



Podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová (nezaradená) povedala, že každý, kto nejakým spôsobom pochybil, by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť. To, či má v tomto prípade odstúpiť aj Matovič či Sulík, si podľa nej musia vyriešiť vo vlastných stranách.



Poslanec NR SR a podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský povedal, že predseda Sme rodina Boris Kollár bol pre Mariana K. nepriateľom a nepísal si s ním. "Tam v žiadnom prípade nešlo o kamarátsky vzťah," podotkol. Myslí si, že posledný rok sa politici i strany v drvivej väčšine zaoberajú sami sebou a ľudí to už nebaví. "Radšej by sa politici mali zaoberať tým, ako môžu ľuďom pomôcť. Dookola rozprávať o kauzách ľudí nebaví," vyhlásil. Či majú vyvodiť zodpovednosť aj Matovič a Sulík, je podľa Pčolinského na ich osobnom rozhodnutí. Tomáš reagoval, že platí selektívna spravodlivosť v prípade Smeru-SD a v prípade opozičných strán.