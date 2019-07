J. Paška: Bude dobré, ak bude EÚ počúvať výhrady B. Johnsona k brexitu

Británia podľa Pašku nechce stratiť ani na krátke obdobie práva a suverenitu nad svojou krajinou. Pri rokovaniach medzi Britániou a EÚ sú podľa neho potrebné férové rokovania a trpezlivosť.

Bratislava 23. júla (TASR) - Podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Jaroslav Paška (SNS) si myslí, že by bolo dobré, keby v EÚ pozorne počúvali Borisa Johnsona pri formulovaní výhrad týkajúcich sa brexitu. Uviedol to pre TASR v reakcii na zvolenie Johnsona za lídra Konzervatívnej strany, a tým aj britského premiéra. Zvolením Johnsona je podľa člena zahraničného výboru Martina Klusa (SaS) pravdepodobný scenár, že Británia odíde z EÚ bez dohody, čo poškodí nielen už aj tak vážne zasiahnutú britskú ekonomiku, ale aj členské štáty EÚ vrátane Slovenska.



Johnson bude podľa Pašku rokovať o brexite a o prípadných nových požiadavkách Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na odchod, ktoré už avizoval. "Osobne si myslím, že bude dobré, ak sa nová Európska komisia začne vážne zaoberať pripomienkami Veľkej Británie predovšetkým k írskej poistke, pretože to je zásadný problém Veľkej Británie, ktorá nechce stratiť suverenitu nad svojím územím tykajúcu sa Severného Írska," povedal pre TASR Paška.



Británia podľa Pašku nechce stratiť ani na krátke obdobie práva a suverenitu nad svojou krajinou. Pri rokovaniach medzi Britániou a EÚ sú podľa neho potrebné férové rokovania a trpezlivosť.



"V prípade brexitu bez dohody, ktorý je s Johnsonom na čele britskej vlády najpravdepodobnejší, prestane byť zásadnou otázkou, aká bude budúcnosť Veľkej Británie mimo EÚ, ale či vôbec bude nejaká budúcnosť Veľkej Británie v dnešnej podobe," skonštatoval pre TASR Klus.



Klus si myslí, že tlak na odchod Škótska a jeho opätovné pripojenie k EÚ, ale aj nárast radikalizmu v Severnom Írsku sa pravdepodobne bude výrazne stupňovať. Dajú sa tiež podľa neho očakávať problémy v Konzervatívnej strane. "Jedno z prvých predsavzatí Johnsona po zvolení bolo, že chce spájať, no jeho povesť i predvolebné predsavzatia napovedajú, že realita môže mať celkom odlišný charakter," doplnil Klus.



Novým britským premiérom a lídrom Konzervatívnej strany bude bývalý minister zahraničných vecí a niekdajší starosta Londýna Boris Johnson. Na vnútrostraníckom hlasovaní poštou, ktoré sa konalo od 6. do 22. júla, sa zúčastnilo 87,4 percenta zo 160.000 členov Konzervatívnej strany.