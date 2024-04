J. Payer: Pre študentov medicíny je dôležitá praktická výučba

Bratislava 27. apríla (TASR) - Pre študentov medicíny sú veľmi dôležité praktické vedomosti. Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave sa snaží, aby praktickú výučbu mali medici v čo najväčšom rozsahu. Uviedol to dekan fakulty Juraj Payer na sobotňajšom Kongrese praktických zručností. Zároveň priznal, že rozsah praktickej výučby nie je úplne taký, ako by si želali.



"Je stále menší priestor pre študentov na praktickú výučbu. Za starých čias to bolo tak, že každému študentovi sme vedeli dať jedného pacienta, ktorého si vyšetril, dnes je to päť študentov na jedného pacienta," poznamenal.



Poukázal na redukciu lôžkového fondu či nedostatok zdravotníckeho personálu. "Musíme mať tú praktickú výučbu čo najlepšiu a reflektujeme na to. (...) Všetko smerujeme k tomu, aby mali čo najväčšiu aj praktickú výučbu," doplnil. Aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Ladislav Slobodník súhlasí, že je dôležité, aby študenti získavali praktické skúsenosti čím skôr.



Dôraz treba podľa Payera klásť aj na simulačnú výučbu. Pomáha študentom, aby prišli k lôžku pacienta pripravení. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Alexander Mayer doplnil, že simulátormi nenahrádzajú výučbu pri lôžku pacienta, ale ju len dopĺňajú. "Vždy je lepšie ísť k pacientovi, keď už niečo viete," podotkol. Podmienky praktickej aj simulačnej výučby na lekárskych fakultách chce zlepšiť aj ministerstvo školstva, deklaroval štátny tajomník rezortu Róbert Zsembera. Avizoval, že plánujú v tomto roku vyhlásiť výzvu na zriadenie a modernizáciu simulačných centier.



Na kongrese si mohli záujemcovia vyskúšať praktický nácvik zručností v intenzívnej medicíne, základné techniky a šitie pri laparoskopii či virtuálnu realitu pri simulácií situácií. Na programe bol aj kurz prvej pomoci, kurz chirurgického šitia či ultrasonografia. Súčasťou boli aj prednášky na rôzne témy z rôznych oblastí, napríklad interná medicína, stomatológia, sexuológia, urgentológia či chirurgia. Payer ocenil, že za nápadom a organizáciou kongresu stoja študenti.