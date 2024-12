J. Pecháček obľubuje vianočné Pelíšky, koledy spieva aj na cintoríne

Bratislava 26. decembra (TASR) - V závere roka sa Judit Pecháček (Bárdos) objavila v slovenských kinách vo filme Nočný pokoj. V snímke, ktorá je ponorom do duše človeka dnešnej doby, si zahrala po boku českých kolegov. Na vianočných obrazovkách však tento druh filmov nevyhľadáva. "Rada by som pozerala cez Vianoce rozprávky, ale tým, že mám rodinu nielen na Slovensku, ale už aj v Česku, chceme stíhať všetkých, ktorých máme radi, takže veľa cestujeme," povedala pre TASR Pecháček.



Cez sviatočné dni televíziu skoro vôbec nepozerá. "Ale môj obľúbený vianočný film sú Pelíšky, to pozerám aj v lete," hovorí herečka. Pod stromčekom už objavila aj zážitkové darčeky, ale radosť jej robia knihy. "Čím som staršia, tým ma viac teší, že sa môžem stretnúť a rozprávať s rodinou. Darčeky sú pre deti, je krásne im robiť Vianoce," prízvukuje Judit. Spomenula si aj na svoje "detské" Vianoce, keď našla pod stromčekom syntetizátor. "Veľmi ma to vtedy potešilo. Ani neviem, či som vôbec vyslovila takú túžbu, či som spomínala rodičom, že by som ho chcela, ale mala som obrovskú radosť," prezradila herečka, ktorú si diváci spájajú aj s filmom Fair Play, stvárnila v ňom profesionálnu športovkyňu.



V reálnom živote Judit nevyhľadáva zimné športy, takže ju fanúšikovia na svahoch asi neuvidia lyžovať či snowboardovať. "Ani jedno, bola som dvakrát na školskom lyžiarskom výcviku, v dospelosti som párkrát stála na lyžiach, ale stále som začiatočník. Naša rodina bola vždy letná, nechodili sme na lyžovačky, je mi to trošku ľúto," priznáva Pecháček. Lyžovaniu sa vyhýba aj pre pracovné zmluvy, aby sa nezranila, a tým nezmarila filmové či divadelné projekty.



Pecháček prežila Štedrý deň s manželovou rodinou v Česku a na večer prišli na Slovensko k herečkiným rodičom a sestre. "Väčšinou upečiem tortu alebo perníčky, ale moja mama je stále vo veľmi dobrej kondícii a nedovolí nám variť. Vždy robí halászlé - tradičnú maďarskú rybaciu polievku, a máme kapra, ktorého nám niekedy dovolí vyprážať, k tomu si dávame zemiakový šalát a jeme veľa sladkostí," spomína herečka.



Na Vianoce u mamy jej nie je príliš dovolené variť. Iné je dopoludnie pani Pecháček na Štedrý deň u jej veľkej rodiny v Česku. "Tam posledné roky robím na obed hovädzí vývar, zatiaľ mal vždy veľký úspech," pochválila sa s tým, že na Štedrý deň dodržiava aj novú tradíciu, ktorú vymyslela jej česká rodina, keď zomrela jedna z jej členiek. "Povedali si, že ju na Vianoce idú navštíviť na cintorín, zaspievali jej a vtedy vznikla tradícia. Chodíme spievať na hroby, doobeda sa stretneme na cintoríne a spievame vianočné koledy pre nežijúcich ľudí. Niekedy sa tam na nás okoloidúci čudne pozerajú, ale je to krásna tradícia mojej českej rodiny a mňa veľmi baví."