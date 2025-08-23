< sekcia Slovensko
J. Pecháček si v seriáli Strážcovia koruny zahrala manželku sultána
V medzinárodnom hereckom obsadení účinkuje aj slovenská herečka Judit Pecháček.
Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas uvedie v nedeľu 31. augusta o 20.30 h na Jednotke v premiére prvé dve časti desaťdielneho výpravného historického seriálu Strážcovia koruny. Ako ďalej informuje STVR, každú nedeľu až do konca septembra sa diváci môžu tešiť na dvojdielny maratón, ktorý ich prenesie do 15. storočia, keď legendárny vojvodca Ján Huňady bránil Európu pred Osmanskou ríšou. V medzinárodnom hereckom obsadení účinkuje aj slovenská herečka Judit Pecháček.
Strážcovia koruny patria k najambicióznejším televíznym projektom v Európe. „Rozpočet 60 miliónov eur a vyše 600 hercov a kaskadérov vytvorili obrazovo bohatú panorámu stredoveku,“ uvádza STVR o seriáli, ktorý nakrúcali v historických lokalitách v Maďarsku, Rakúsku a na Balkáne. „Tvorcovia vsadili na jedinečný princíp, kedy každá postava hovorí vlastným jazykom. V originálnom znení tak zaznelo v seriáli deväť dobových jazykov - od maďarčiny cez latinčinu až po turečtinu - čo mu dodáva výnimočnú autenticitu,“ dodáva verejnoprávna televízia.
Réžiu seriálu, ktorý mal svetovú premiéru na jar a zaznamenal vysokú sledovanosť a chválu kritiky za výpravu a akčné sekvencie, viedol „oscarovo“ nominovaný Robert Dornhelm spolu s Orsi Nagypál a Attilom Szászom. „Showrunnerom a hlavným scenáristom je Balázs Lengyel, ktorý vychádzal z populárnej románovej ságy Móra Bána,“ približuje STVR tvorcov seriálu. V hereckom obsadení sa predstaví medzinárodná zostava na čele s Gellértom L. Kádárom (Ján Huňady) a Franciskou Törőcsik (Mara Branković). Slovenských divákov poteší účasť Judit Pecháček, ktorá si zahrala tajomnú Aliyu Hatun, manželku sultána na osmanskom dvore.
„Robert Dornhelm je úžasný režisér. Bolo mi aj trošku ľúto, že som tam nemala viac scén. On naozaj vie vytvoriť scénu, navodiť pocit, že som sa naozaj veľmi jednoducho mohla tomu celému oddať. Mala som aj krásnu skúsenosť s režisérkou Orsi Nagypál a mala som možnosť pár záberov točiť aj s Attilom Szászom,“ prezradila Judit Pecháček. Divákov podľa nej čakajú predovšetkým nádherné obrazy, veľké bojové scény. „A príbehy plné veľkých vášní a emócií. Celé to je veľmi dobrodružné a napínavé,“ dodala herečka.
