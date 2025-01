J. Ráž: Chceme pracovať na tom, aby sa ľuďom lepšie cestovalo

Bratislava 1. januára (TASR) - Otvoriť križovatku D1/D4, dokončiť verejné obstarávania na kľúčové úseky diaľnic a prípadne aj spustiť ich výstavbu či uviesť nový stavebný zákon do praxe - aj to sú plány ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) v roku 2025.



"Chceme pokračovať v nastolenom tempe a ďalej pracovať na tom, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo a cestovalo. Určite by sme chceli uzavrieť spomínané verejné obstarávania na kľúčové diaľnice a ak pôjde všetko hladko, tak aj začať s ich výstavbou," uviedol Ráž. Spomenul pritom napríklad vyhlásené verejné obstarávania na chýbajúce úseky D3 či úsek D1 Turany - Hubová.



Šéf rezortu dopravy tiež verí, že poslanci Národnej rady (NR) SR podporia nový stavebný zákon, o ktorom majú rokovať v druhom čítaní, a nová legislatíva začne od apríla platiť. "Stavebné konanie bude vďaka tomuto zákonu rýchlejšie, jednoduchšie a bude v ňom výrazne menej 'papierovačiek' ako dnes," priblížil Ráž.



Ministerstvo dopravy plánuje v roku 2025 spustiť leteckú linku, ktorá spojí Bratislavu a Košice. Verejné obstarávanie na prevádzkovateľa linky sa začalo v decembri, linku plánuje rezort spustiť v marci. "Samozrejme, verím, že sa nám vyhnú komplikácie na stavbách a naplno otvoríme križovatku D1xD4, diaľničné obchvaty Ružomberka a Košíc a tiež zo stavebného hľadiska unikátny úsek R2 Kriváň - Mýtna," doplnil k plánom ministerstva Ráž.



Počas doterajšieho pôsobenia v rezorte dopravy sa podľa Ráža darí pomaly, ale isto napĺňať najdôležitejší cieľ, a to rozostavať Slovensko. "Podarilo sa nám spraviť zákon o strategických investíciách aj nový stavebný zákon a pohnúť so stavbami, ktoré roky stáli," priblížil. Za úspech považuje aj sfunkčnenie systému štátom podporovaného nájomného bývania.