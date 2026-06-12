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J. Ráž: Preložka I/66 by mala byť hotová začiatkom roka 2027
Prvotné práce na výstavbe rýchlostnej cesty medzi Banskou Bystrickou a Slovenskou Ľupčou odštartovali na jar 2024.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. júna (TASR) - Preložka cesty I/66 medzi Banskou Bystrickou a Slovenskou Ľupčou by v rámci výstavby nového úseku rýchlostnej cesty R1 mohla byť hotová začiatkom roka 2027. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Skonštatoval tiež, že aktuálne nie je ľahké povedať presný termín dokončenia výstavby celého predmetného úseku.
Na stavbe pokračovania R1 po Slovenskú Ľupču podľa ministra panuje čulý ruch, práce sa majú aktuálne zameriavať najmä na prekládku cesty I/66 a výstavbu mostov. Ráž tiež pripomenul, že v rámci budovania trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty sa od začiatku prác objavilo už niekoľko problémov.
„Viem, že mali problémy s pretláčaním prípojky plynu pri prekládke plynového potrubia. Teraz musia ísť cez miestne futbalové ihrisko,“ skonštatoval minister. Doplnil tiež, že na stavbe boli objavené tri čierne skládky a jedna environmentálna záťaž. „Všetky sa odstraňujú v zmysle platnej legislatívy. Nie je to, samozrejme, úplne jednoduché, vždy musí prebehnúť aj konanie na okresnom úrade, rôzne analýzy, odbery vzoriek a podobne,“ poznamenal Ráž.
Prvotné práce na výstavbe rýchlostnej cesty medzi Banskou Bystrickou a Slovenskou Ľupčou odštartovali na jar 2024. Prvým míľnikom v zverejnenej zmluve je uvedenie preložky cesty I/66 do premávky, a to do 380 dní. Podľa slov ministra dopravy by preložka cesty mala byť hotová až začiatkom budúceho roka.
Úsek R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou bude zahŕňať 12 mostov či mimoúrovňovú križovatku Šalková. Minulosťou sa po dokončení stavby stane aj most pri Šálkovej, ktorý je jedinou spojnicou medzi Banskou Bystrickou a Horehroním a je dlhodobo v havarijnom stave. „Momentálne ho Slovenská správa ciest pravidelne monitoruje. V podstate nonstop je napojený na snímače. Stavebná činnosť sa v okolí obmedzila tak, aby sa čo najmenej riskovalo jeho poškodenie,“ uviedol Ráž.
Výstavbu R1 medzi Banskou Bystricou a Slovensku Ľupčou realizuje združenie spoločností Doprastav a Metrostav DS. Pôvodná zmluvná hodnota diela predstavovala približne 104 miliónov eur s DPH, podľa doposiaľ zverejnených informácií v Centrálnom registri zmlúv sa zatiaľ zvýšila o vyše 3,8 milióna eur. Pôvodne avizovaný termín dokončenia pri poklepaní základného kameňa v apríli 2024 bol koniec roka 2026. Presný termín dokončenia podľa ministra aktuálne nie je ľahké povedať.
„Pracuje sa dostatočne intenzívne a pracujeme svižne na tom, aby to bolo čo najkratšie. Len si držme palce, aby nás už neprekvapili žiadne skládky, žiadne archeologické nálezy a žiadne komplikácie s prekladaním sietí,“ povedal Ráž.
Na stavbe pokračovania R1 po Slovenskú Ľupču podľa ministra panuje čulý ruch, práce sa majú aktuálne zameriavať najmä na prekládku cesty I/66 a výstavbu mostov. Ráž tiež pripomenul, že v rámci budovania trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty sa od začiatku prác objavilo už niekoľko problémov.
„Viem, že mali problémy s pretláčaním prípojky plynu pri prekládke plynového potrubia. Teraz musia ísť cez miestne futbalové ihrisko,“ skonštatoval minister. Doplnil tiež, že na stavbe boli objavené tri čierne skládky a jedna environmentálna záťaž. „Všetky sa odstraňujú v zmysle platnej legislatívy. Nie je to, samozrejme, úplne jednoduché, vždy musí prebehnúť aj konanie na okresnom úrade, rôzne analýzy, odbery vzoriek a podobne,“ poznamenal Ráž.
Prvotné práce na výstavbe rýchlostnej cesty medzi Banskou Bystrickou a Slovenskou Ľupčou odštartovali na jar 2024. Prvým míľnikom v zverejnenej zmluve je uvedenie preložky cesty I/66 do premávky, a to do 380 dní. Podľa slov ministra dopravy by preložka cesty mala byť hotová až začiatkom budúceho roka.
Úsek R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou bude zahŕňať 12 mostov či mimoúrovňovú križovatku Šalková. Minulosťou sa po dokončení stavby stane aj most pri Šálkovej, ktorý je jedinou spojnicou medzi Banskou Bystrickou a Horehroním a je dlhodobo v havarijnom stave. „Momentálne ho Slovenská správa ciest pravidelne monitoruje. V podstate nonstop je napojený na snímače. Stavebná činnosť sa v okolí obmedzila tak, aby sa čo najmenej riskovalo jeho poškodenie,“ uviedol Ráž.
Výstavbu R1 medzi Banskou Bystricou a Slovensku Ľupčou realizuje združenie spoločností Doprastav a Metrostav DS. Pôvodná zmluvná hodnota diela predstavovala približne 104 miliónov eur s DPH, podľa doposiaľ zverejnených informácií v Centrálnom registri zmlúv sa zatiaľ zvýšila o vyše 3,8 milióna eur. Pôvodne avizovaný termín dokončenia pri poklepaní základného kameňa v apríli 2024 bol koniec roka 2026. Presný termín dokončenia podľa ministra aktuálne nie je ľahké povedať.
„Pracuje sa dostatočne intenzívne a pracujeme svižne na tom, aby to bolo čo najkratšie. Len si držme palce, aby nás už neprekvapili žiadne skládky, žiadne archeologické nálezy a žiadne komplikácie s prekladaním sietí,“ povedal Ráž.