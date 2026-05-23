J. Ráž: Zmena plánu pre Zimný prístav by mohla byť hotová na jeseň
Verí, že na jeseň by mohli mať aj výsledky medzinárodnej dvojkolovej urbanistickej súťaže na premenu tohto územia.
Bratislava 23. mája (TASR) - Zmena územného plánu hlavného mesta v lokalite Zimný prístav v Bratislave by mohla byť hotová na jeseň. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v najnovšej časti komunikačnej relácie rezortu Krížom krážom s Jožom Rážom. Verí, že na jeseň by mohli mať aj výsledky medzinárodnej dvojkolovej urbanistickej súťaže na premenu tohto územia. Práve avizovaná premena územia si vyžiada spomínanú zmenu územného plánu.
„Pracujeme (s hlavným mestom, pozn. TASR), samozrejme, spoločne a povedal by som účinne zatiaľ na zmene územného plánu, ktorú by sme mohli mať hotovú niekedy na jeseň,“ skonštatoval Ráž.
Verí, že na jeseň by mohli byť známe aj výsledky súťaže. V rámci Verejných prístavov, ako väčšinového vlastníka územia, sa zaviazali držať sa jej výsledkov. „Prihlásilo sa množstvo špičkových ateliérov z celého sveta. Verím tomu, že na jeseň už budeme mať z nej výsledky,“ poznamenal Ráž.
Zimný prístav, respektíve aktuálne zastaralý prístav, sa má transformovať na novú mestskú štvrť, ktorú nazýva Nové centrum Bratislavy. V druhej časti prístavu, tzv. Pálenisku, má byť vybudovaný nový multimodálny nákladný prístav pre rozvoj medzinárodného obchodu v Bratislave. Prístav je podľa neho výnimočný svojou polohou a taktiež napojením na železnicu, diaľnicu i na vodu.
O lokalitu bratislavského prístavu sa podľa Ráža zaujímajú aj Spojené arabské emiráty, v ktorých absolvoval diskusiu o možných investíciách do Nového centra Bratislavy. Diskusie majú pokračovať. Rokovania sa týkali aj plánovaného nákladného prístavu. V tomto prípade je podľa ministra zámer v súlade s územným plánom.
Šéf rezortu dopravy zároveň dementoval tvrdenia, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, o tom, že by sa kvôli prístavu mali vyrúbať stovky tisíc stromov v Lužnom lese. Označil to za nezmysel. „To je, samozrejme, úplný nezmysel a žiaden les rúbať nebudeme,“ odkázal Ráž poukazujúc na to, že pri daných tvrdeniach bola premena prístavu spojená s nesúvisiacim plánovaným súkromným projektom Harbour Park.
Tvrdenia odmietol aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Niekto pomiešal tri rôzne územia a projekty do jedného vreca, zatriasol nimi a vyšiel z toho poriadny developerský mash-up,“ napísal na sociálnej sieti Vallo. Spomínanou treťou lokalitou je Vlčie hrdlo. Ide o územie so vzácnymi mokraďami a lužnými lesmi, ktoré je však v územnom pláne stále vedené ako územná rezerva pre ďalší prístav. Tohto územia sa však premena Zimného prístavu nijako netýka, je vo vlastníctve iného súkromného investora.
Primátor zároveň zdôraznil, že už v roku 2021 sa pokúsili zakotviť ochranu lesov vo Vlčom hrdle aj do územného plánu hlavného mesta. Ministerstvo dopravy však s návrhom nesúhlasilo a trvalo na zachovaní rezervy pre vybudovanie prístavu. Ubezpečil však, že v snahe presvedčiť štát, aby tam uprednostnil verejný záujem týkajúci sa ochrany lesov, samospráva pokračuje.
„Doteraz sme nevydali žiadne záväzné stanovisko pre vybudovanie prístavu. Nemáme žiadnu dohodu so štátom ani developermi. A v rámci obmedzených možností, ktoré ako mesto dnes máme k dispozícii, chystáme ďalšie kroky v snahe presvedčiť štátne úrady, aby uprednostnili ochranu mokradí a lesov vo Vlčom hrdle pred masívnou priemyselnou výstavbou,“ odkázal Vallo.
