J. Richter: Je našou povinnosťou prelomiť veto prezidenta

Bratislava 3. mája (TASR) - Je našou povinnosťou prelomiť veto prezidenta. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Konkrétne pripomienky prezidenta k tzv. zákonu o covidových amnestiách a zákonu o rente pre generálneho prokurátora by mali podľa Richtera prebrať na koaličnej rade.



„Ja som osobne presvedčený, že je dôležité, aby sa v tomto smere koalícia dohodla aj na možnom kompromise, ktorý s tým súvisí. Ale ja v plnej miere podporujem a rešpektujem záver, ktorý v tomto prípade ponúkol pán predseda vlády, že je našou povinnosťou prelomiť veto pána prezidenta,“ uviedol Richter.



Podľa poslanca NR SR a podpredsedu strany SaS Mariána Viskupiča je renta pre „dobre zarábajúceho prokurátora“ nezmysel. Obrátil sa na koalíciu, aby veto prezidenta neprelamovala. Vláda podľa neho nerobí nič iné, iba vymýšľa nové výdavky. „Žiadny prokurátor nepotrebuje výsluhový dôchodok dnes. Má prácu, veľmi dobrý plat a bude mať aj veľmi dobrý dôchodok,“ podotkol.



Podľa Richtera je doživotná renta pre generálneho prokurátora nepopulárne, no nevyhnutné riešenie. „Je to do istej miery celkom prirodzené, keď od prokurátorov máme záujem vyžadovať isté veci a stopercentnú pripravenosť a objektivitu na mnohé ťažké veci, ktoré majú. Je záujem, aby za to boli do istej miery aj motivovaní,“ objasnil.



Diskutujúci sa dotkli v súvislosti s blížiacou sa májovou schôdzou parlamentu i hlasovania o reforme ústavy v kultúrno-etických otázkach. Richter potvrdil, že bude mať ambíciu rokovať ďalej s KDH a nájsť kompromis tak, aby našli potrebných 90 hlasov. „Zatiaľ hodnotím rokovania s KDH ako pozitívne,“ poznamenal s tým, že potrebujú, aby za návrh zmeny ústavy zahlasoval kompletne celý poslanecký klub Hlasu-SD.



Viskupič vyzval opozičných poslancov, aby nenaskočili na „hru Roberta Fica“ a nepodporovali zmeny ústavy. „Koalícia si neváži ľudí, neváži si ústavu, stratila absolútne zábrany. Ja si neviem predstaviť také niečo, aby sa menil napríklad teraz volebný systém ‚pozmeňovákom‘ v druhom čítaní a ešte u toho asistovala opozícia,“ podotkol.



Témou diskusie bola aj výstavba novej národnej nemocnice. Viskupič ocenil, že sa bude stavať na štátnych pozemkoch. Richter objasnil, že hrubá stavba by mala byť dokončená do konca volebného obdobia súčasnej vlády. „Záruky sú v tom, že v auguste je záujem stavbu otvoriť a začať konkrétne realizovať. Možno je istá výhoda, že to bude aj pod patronátom ministerstva obrany, kde sa procesy dajú relatívne urýchliť,“ ozrejmil Richter. Viskupič vníma to, že sa nemocnica bude stavať cez rezort obrany, ako absurdné. Podľa neho bude tiež výstavba trvať dlhšie, ako avizovala koalícia. „Malo to riešiť zdravotníctvo, nie obrana a nemalo to stáť dnes 1,2 miliardy, ale malo to stáť podstatne menej,“ povedal.