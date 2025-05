J. Richter: Premiér je na tom fyzicky aj psychicky veľmi dobre

Bratislava 3. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter si myslí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) je na tom fyzicky aj psychicky veľmi dobre. Jeho cesta do Moskvy podľa Richtera naďalej zostáva v platnosti. Zrušenie pracovného programu premiéra na sviatok práce 1. mája môže podľa poslanca súvisieť s blížiacim sa výročím atentátu. Richter to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Podľa jeho oponenta, poslanca NR SR a podpredsedu strany SaS Mariána Viskupiča je cesta do Moskvy nesprávna a nemiestna.



„Možnože v tom môže byť aj niečo, čo súvisí s tým, že sa blíži zhodou okolností ročné výročie atentátu, 15. máj, takže môže tam byť aj nejaký psychický problém, ktorý súvisí s tým, že si začína možno teraz trošku viacej uvedomovať, čo všetko sa mohlo stať, pretože on sa vlastne druhýkrát narodil a také šťastie sa v živote opakovať nemusí,“ podotkol Richter. Predpokladá, že Fico absolvuje náhradnú cestu do Veľkej Británie, ktorú taktiež zrušil.



To, že by mal premiér cestu na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve zrušiť pre zdravotný stav, označil Richter za špekulatívne. „V tejto chvíli na to musí dať odpoveď on a som presvedčený, že budúci týždeň aj dá, ale vychádzajúc z toho, ako ho vidím a vnímam, je podľa mňa v kondícii, ktorá mu umožní, aby sa na oslave zúčastnil,“ poznamenal.



Ficovu cestu do Moskvy Richter podporil. Podľa jeho informácií nebudú súčasťou delegácie žiadni poslanci. „Moskva teraz nie je o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, teraz je o ukončení veľkej vlasteneckej vojny, tzn. je to 80. výročie, to je niečo úplne iné. (...) Chápem jeho pohnútky, vítam ich a v maximálnej miere podporujem,“ dodal.



Podľa Viskupiča cestuje Fico do Moskvy len pre fotku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uctiť si pamiatku Červenej armády mohol podľa jeho slov aj kdekoľvek inde. Jeho cesta môže byť podľa Viskupiča veľmi zlým signálom aj smerom k zahraničným investorom. Dodal, že Fico bude jediný štátnik z Európskej únie, ktorý sa na oslavách zúčastní, pripomenul, že ani maďarský premiér Viktor Orbán nebude prítomný.



Ozrejmil, že pokiaľ vie, SaS sa na ceste do Kyjeva, na ktorú opozíciu vyzval líder hnutia Slovensko Igor Matovič, nezúčastní.