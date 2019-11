Reakcie politikov na vetovanie zákona o 50-dňovom moratóriu

SaS víta, že Z. Čaputová nepodpísala novelu o 50-dňovom moratóriu

Martin Klus, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 6. novembra (TASR) – Minister práce Ján Richter (Smer-SD) si myslí, že parlament by mal 50-dňové moratórium na prieskumy opätovne schváliť. Prezidentka SR Zuzana Čaputová predĺženie moratória zo 14 na 50 dní vetovala, parlament sa ním má opäť zaoberať.povedal Richter.V stredu (6. 11.) prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpísala novelu, ktorá predlžuje moratórium na predvolebné prieskumy z pôvodných 14 na 50 dní pred voľbami. Ak poslanci jej veto prelomia, podá návrh na Ústavný súd (ÚS) SR.Opozičná strana SaS víta, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o predĺžení moratória na prieskumy. Strana je tiež pripravená koordinovať s prezidentkou kroky na podanie zákona na Ústavný súd (ÚS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.uviedol podpredseda parlamentu Martin Klus (SaS). Strana si tiež myslí, že takéto zmeny by sa mali prijímať na základe konsenzu a nemali by sa prijímať štyri mesiace pred parlamentnými voľbami.